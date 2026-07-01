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О следующем урожае нужно позаботиться уже сейчас: агроном рассказала, чем удобрить клубнику в июле — ягоды будут размером с яблоко

Опубликовано: 1 июля 2026 00:12
 Проверено редакцией
О следующем урожае нужно позаботиться уже сейчас: агроном рассказала, чем удобрить клубнику в июле — ягоды будут размером с яблоко
О следующем урожае нужно позаботиться уже сейчас: агроном рассказала, чем удобрить клубнику в июле — ягоды будут размером с яблоко
legion-media
Важный этап при выращивании клубники

Несмотря на завершение плодоношения клубники, поддержание надлежащего ухода за растениями остается очень важным. Это обеспечит основу для получения превосходного урожая в следующем году.

Агроном и блогер Виктория Радзевская дала рекомендации по уходу за кустами после сбора последних ягод. Эти меры будут способствовать успешному формированию цветочных почек.

Прежде всего, необходимо удалить все пораженные листья для предотвращения распространения заболеваний на все растение. После следует провести легкое окучивание кустов для защиты корневой системы, оказавшейся на поверхности почвы.

После плодоношения клубника активно наращивает зеленую массу, обеспечивая себя энергией и питательными веществами через листья. Своевременное внесение удобрений является залогом успешного формирования цветочных почек, из которых в следующем году разовьются новые цветоносы и плоды.

В конце июля важно внесение фосфорных и калийных удобрений, которые способствуют развитию корневой системы и повышению урожайности клубники в новом сезоне. Оптимальными вариантами для подкормки являются сульфат калия и суперфосфат. Их внесение осуществляется посредством корневого полива растений.

Ранее мы рассказали, в чем нуждается чеснок в июле.

Автор:
Ксения Давыдова
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