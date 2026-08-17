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С пятнами на одежде не морочусь – складываю в пакет и отправляю в микроволновку: вещи чище, чем после химчистки

Опубликовано: 17 августа 2026 11:07
 Проверено редакцией
С пятнами на одежде не морочусь – складываю в пакет и отправляю в микроволновку: вещи чище, чем после химчистки
С пятнами на одежде не морочусь – складываю в пакет и отправляю в микроволновку: вещи чище, чем после химчистки
Городовой ру
Как без труда избавиться от пятен на одежде

Многие сталкиваются с проблемой трудноудаляемых пятен на одежде. Эта особенно актуально для молодых родителей, путешественников и владельцев дачных участков. К счастью, существует нетрадиционный метод стирки, который позволяет эффективно справляться даже с сильными загрязнениями. Автор Дзен-канала «Лайфхакер» поделился подробностями.

Простой алгоритм действий

Для реализации метода потребуется ёмкость с тёплой водой, хозяйственное мыло и полиэтиленовый пакет. Загрязнённое изделие необходимо тщательно намочить в тёплой воде. Затем его следует обильно натереть хозяйственным мылом со всех сторон. Аккуратно свернув изделие, продолжайте натирать его мылом.

Поместите изделие в полиэтиленовый пакет, не закрывая его герметично. Затем положите пакет в микроволновую печь и установите максимальную мощность и таймер на 1 минуту.

По истечении времени проверьте температуру изделия: оно должно быть горячим. Если вещь лишь тёплая, увеличьте время или мощность (постепенно, чтобы избежать расплавления пакета).

Извлеките изделие из микроволновой печи и прополощите его в тёплой воде вручную или постирайте в стиральной машине с другими вещами.

Вы будете приятно удивлены полученным результатом.

В каких случаях можно использовать

Данный метод превосходно справляется с удалением жирных пятен, остатков пищи и прочих загрязнений. Рекомендуем опробовать этот простой и высокоэффективный способ стирки.

Личный опыт

После работы в огороде на моей одежде часто остаются пятна, избавиться от которых довольно трудно. Я попробовала этот метод на своей футболке – и он действительно сработал!

Ранее мы рассказали, как избавиться от тараканов в доме.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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