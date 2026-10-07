Какая зима будет в 2026-2027 году: покажет ветер и поведение пчел - народные приметы 10 октября

По народным приметам и прогнозам синоптиков зима обещает быть теплой

10 октября в народном календаре — день Савватия Пчельника. К этой дате пасечники завершали подготовку ульев к зиме и убирали их в омшаники. По погоде на этот день делали прогноз, какой будет предстоящая зима и следующее лето.

Приметы погоды

10 октября было важно, откуда ветер дует - в буквальном смысле. По его направлению судили о зиме: северный ветер предвещал холодную зиму, южный — тёплую. Восточный указывал на скорое похолодание и ранний снегопад.

Если на Савватия шел дождь со снегом, то ожидали мягкий январь с оттепелями. Сухая и ясная погода на Савватия предвещала позднюю и холодную зиму. Сырое и туманное утро сулило мягкую зиму с оттепелями.

Синоптики прогнозируют петербуржцам 10 октября 2026 года юго-западный ветер и небольшой дождь. Так что по народным приметам можно предсказать теплую зиму.

Пчелы и птицы

День не зря именовался Пчельником - по поведению пчёл тоже делали прогноз. Если они плотно залепляли леток в улье, оставляя лишь маленькую щель, это предсказывало суровую зиму. Если же летки оставались приоткрытыми — зима ожидалась мягкой.

Если воробьи дружно собирали пух и перья возле курятников, утепляя свои укрытия, крестьяне ждали скорого прихода крепких морозов. Частое появление синиц у окон дома также говорило о приближении холодов. А галки и вороны, особенно громко кричащие в этот день, предсказывали дождь.