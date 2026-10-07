Гербарий и Японский сад: в петербургском Ботсаду пройдет Фестиваль клёна

10 и 11 октября здесь пройдёт традиционный Фестиваль клёна. Сад в эти дни превратится в одну большую интерактивную площадку.
Редкий шанс: двери, которые открывают раз в году
Главная сенсация фестиваля — открытие здания Гербария, рассказали в канале сада.
В обычные дни сюда пускают только ученых. Коллекция Ботанического института имени Комарова входит в тройку крупнейших в мире — здесь хранятся миллионы редких растений. Попасть внутрь обычным посетителям удаётся всего раз или два в год.
Сотрудники покажут гербарные листы клёнов из Северной Америки и Евразии, а также проведут увлекательную викторину. Не упустите эту возможность!
Ещё один приятный повод для визита — открытый Японский сад. Можно будет прогуляться у нижней чаши пруда и сделать потрясающие осенние фотографии на фоне ажурных восточных кленов.
Дегустация сиропов и прогулка по парку
Осенью клёны радуют не только глаз, но и вкус:
- Сладкая остановка. На площади у «Зелёного домика» фермеры устроят дегустацию натуральных сиропов — кленового, берёзового и редкого букового.
- Маршрут следопыта. Возьмите на входе маршрутный лист «Клёны Парка-дендрария». Вы удивитесь, но в саду растёт больше 60 видов клёнов со всего света!
- Путешествие во времени. Загляните в Палеосад, чтобы узнать, как менялись растения Земли последние 600 миллионов лет.
Творчество, живопись и осенняя мода
В выставочном павильоне «Зелёный домик» развернется выставка ботанической живописи. Там же откроется юбилейная экспозиция знаменитого художника Александра Вязьменского.
Если любите рисовать, приходите на мастер-классы:
- 10 октября (12:00–16:00) — рисуем осенние листья вместе с художником Натальей Зуевой.
- 11 октября (12:00–13:00) — слушаем лекцию о лесной ботанике.
- 11 октября (13:00–17:00) — практикум по рисованию лесных растений с Мариной Струг.
Только в субботу, 10 октября, в 14:00 в Актовом зале пройдет дефиле проекта «Модные сезоны».
Где согреться: оранжереи и музей
Если на улице похолодает, смело идите в тепло:
- Субтропический маршрут. Пройдитесь среди пальм, камелий, древних папоротников и экзотических цитрусов.
- Ботанический музей. Посмотрите на «Гардероб богини Флоры» и узнайте больше о флоре нашего региона.
Что приготовить для детей?
Скучно точно не будет:
- Семейные квесты («Тайны шишек» в музее и квест про Муравья на оранжерейном маршруте).
- Творческий центр (12:00–16:00) — поделки, мастер-классы и акция «Пожелания на листьях».
Ранее «Городовой» рассказывал, почему не стоит сажать деревья в городе самостоятельно.