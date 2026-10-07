Не «Кураж» и не «Герман»: для нового сезона закупила другой сорт-трудягу – шпарит по 45 кг с куста и никогда не болеет

Новости по теме

Не «Кураж» и не «Герман»: в сезоне 2027 выберу в любимцы другой сорт – урожайность огонь, плоды без грамма горечи

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Садоводы возрождают забытый фрукт из 80-х: сладкий, устойчивый и очень урожайный

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Не «Кураж» и не «Герман»: в сезоне 2026 фаворитом стал другой сорт – урожайность 16 кг/м², плоды без пустот и горечи уже через 45 дней

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Растет даже в трещине тротуара: этот сорт помидоров невероятно устойчивый и урожайный — не трескается и долго хранится

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Не «Кураж» и не «Герман»: в сезоне 2026 фаворитом стал другой сорт – урожайность 10 кг/м², плоды хрусткие и без горечи

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