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Не «Кураж» и не «Герман»: для нового сезона закупила другой сорт-трудягу – шпарит по 45 кг с куста и никогда не болеет

Опубликовано: 7 октября 2026 00:12
 Проверено редакцией
Не «Кураж» и не «Герман»: для нового сезона закупила другой сорт-трудягу – шпарит по 45 кг с куста и никогда не болеет
Не «Кураж» и не «Герман»: для нового сезона закупила другой сорт-трудягу – шпарит по 45 кг с куста и никогда не болеет
Городовой ру
Не сорт, а настоящее сокровище

Среди огородных экспертов особой популярностью пользуется гибрид огурца «Гуннар F1», отличающийся высокой урожайностью. Посевной период разделен на два этапа: март и июнь, при этом срок созревания культуры составляет 33–37 дней.

Этот гибрид обладает рядом конкурентных преимуществ:

  • Плоды сохраняют товарный вид и компактный размер (до 10 см),
  • характеризуются высокими вкусовыми качествами,
  • оптимально подходят для консервирования.

Ключевым преимуществом сорта является устойчивость к заболеваниям в условиях повышенной влажности, что обеспечивает продуктивность до наступления заморозков. Растение характеризуется индетерминантным типом роста и пучковым плодоношением — до семи завязей в одном узле, что позволяет получать до четырех урожаев за сезон.

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Автор:
Ксения Давыдова
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