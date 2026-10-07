Не «Кураж» и не «Герман»: для нового сезона закупила другой сорт-трудягу – шпарит по 45 кг с куста и никогда не болеет

Среди огородных экспертов особой популярностью пользуется гибрид огурца «Гуннар F1», отличающийся высокой урожайностью. Посевной период разделен на два этапа: март и июнь, при этом срок созревания культуры составляет 33–37 дней.
Этот гибрид обладает рядом конкурентных преимуществ:
- Плоды сохраняют товарный вид и компактный размер (до 10 см),
- характеризуются высокими вкусовыми качествами,
- оптимально подходят для консервирования.
Ключевым преимуществом сорта является устойчивость к заболеваниям в условиях повышенной влажности, что обеспечивает продуктивность до наступления заморозков. Растение характеризуется индетерминантным типом роста и пучковым плодоношением — до семи завязей в одном узле, что позволяет получать до четырех урожаев за сезон.
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