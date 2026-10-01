Забыла про «Герман» навсегда: в 2026 его затмил другой сорт – в пучках по 8 сладких зеленцов

При выборе семян огурцов многие садоводы отдают предпочтение пучковым гибридам, которые демонстрируют высокую продуктивность, однако требуют тщательного подхода к выбору конкретного сорта.
Оптимальным решением станет гибрид «Бабушкин секрет F1», обладающий рядом преимуществ.
Описание сорта
Период вегетации культуры составляет 45–50 дней, что не позволяет классифицировать сорт как раннеспелый. Тем не менее, растение характеризуется пролонгированным периодом плодоношения, что выгодно отличает его от аналогов.
Данный сорт является рекордсменом по интенсивности плодообразования, формируя до 8 завязей в одном узле. В связи с высокой нагрузкой на растение требуется надежная система подвязки, обеспечивающая устойчивость куста.
Преимущества сорта
Урожайность достигает 8 кг с одного растения, что позволяет отнести «Бабушкин секрет F1» к высокопродуктивным сортам. Плоды обладают высокими вкусовыми качествами, отсутствием горечи и универсальностью использования: они подходят как для употребления в свежем виде, так и для всех видов консервации.
После термической обработки огурцы сохраняют плотную текстуру и высокие органолептические свойства. При соблюдении надлежащих условий хранения плоды сохраняют высокие показатели лежкости.
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