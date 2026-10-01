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С 1 января условия изменятся: порядок расчета налога при продаже и дарении недвижимости станет другим

Опубликовано: 1 октября 2026 00:30
 Проверено редакцией
С 1 января условия изменятся: порядок расчета налога при продаже и дарении недвижимости станет другим
С 1 января условия изменятся: порядок расчета налога при продаже и дарении недвижимости станет другим
Городовой ру
С 2027 года налог при продаже недвижимости будут считать по новым правилам.

Минфин предложил расширить прогрессивную шкалу НДФЛ на пассивные доходы. Сейчас доходы от продажи жилья облагаются по ставкам 13–15%. После изменений ставка может вырасти до 22%.

Суть поправок

Сейчас доход от продажи недвижимости считается отдельно от зарплаты. Ставка 13% применяется к суммам до 2,4 млн рублей, 15% — к превышению. Минфин предлагает объединить пассивные доходы с основной базой и рассчитывать налог от общей суммы. Тогда продавец квартиры с высокой зарплатой может попасть в более высокую ступень шкалы и заплатить 15%, 18% или даже 20%.

Что это значит на практике

Нововведения затронут около 4 млн человек — не более 6% налогоплательщиков. Но на деле эффект ощутят не только владельцы дорогой недвижимости. Если годовой доход от продажи квартиры сложится с зарплатой и другими поступлениями, общая сумма окажется выше порога, и налог вырастет. Впервые по новым ставкам заплатят в 2028 году за 2027-й.

Что можно сделать

Если планируете продажу, учитывайте дату сделки. До конца 2026 года действуют старые правила. Рассчитайте общий годовой доход, чтобы понять, в какую ступень шкалы попадете. При возможности перенесите продажу на более ранний срок или используйте имущественный вычет.

Фото: Сгенерировано ИИ

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Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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