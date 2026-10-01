Сильный ветер - к буранам, штиль - к скорому снегу: погода на 3 октября подскажет, какой будет зима

Народный календарь называет 3 октября днём Астафия Ветряка (в православии — великомученика Евстафия Плакиды). В этот день по направлению и силе ветра определяли, какой будет предстоящая зима.
Приметы погоды на 3 октября
- Северный ветер — к стуже и крепким морозам.
- Южный — к теплу и хорошему урожаю озимых.
- Западный — к дождю и сырости.
- Восточный — к ясной и солнечной погоде.
- Северо-западный — к дождям и сильному похолоданию.
- Полное отсутствие ветра — к снегу.
- Сильный ветер с утра — к снежной зиме, буранам.
Ветер называли Листобой - считалось, что он срывает с деревьев последние листья. На ветру проветривали одежду, чтобы «выдуть» из неё болезни и неприятности. Были и хозяйственные дела, связанные с ветром: начинали работать мельницы.
Что запрещалось делать
В день Астафия Ветряка существовали строгие запреты. Не рекомендовалось умываться до восхода солнца — считалось, что вода заберёт силу, здоровье и красоту. Девушкам и женщинам не советовали выходить из дома до обеда, особенно при сильном ветре, чтобы он вместе с листвой не «сдул» красоту. Также не смотрелись в зеркало, чтобы не остаться в одиночестве. Запрещалось дарить подарки и делать крупные покупки — это могло принести неудачу.
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