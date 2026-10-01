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Сильный ветер - к буранам, штиль - к скорому снегу: погода на 3 октября подскажет, какой будет зима

Опубликовано: 1 октября 2026 01:10
 Проверено редакцией
Сильный ветер - к буранам, штиль - к скорому снегу: погода на 3 октября подскажет, какой будет зима
Сильный ветер - к буранам, штиль - к скорому снегу: погода на 3 октября подскажет, какой будет зима
Городовой ру
Народные приметы на 3 октября  

Народный календарь называет 3 октября днём Астафия Ветряка (в православии — великомученика Евстафия Плакиды). В этот день по направлению и силе ветра определяли, какой будет предстоящая зима.

Приметы погоды на 3 октября

  • Северный ветер — к стуже и крепким морозам.
  • Южный — к теплу и хорошему урожаю озимых.
  • Западный — к дождю и сырости.
  • Восточный — к ясной и солнечной погоде.
  • Северо-западный — к дождям и сильному похолоданию.
  • Полное отсутствие ветра — к снегу.
  • Сильный ветер с утра — к снежной зиме, буранам.

Ветер называли Листобой - считалось, что он срывает с деревьев последние листья. На ветру проветривали одежду, чтобы «выдуть» из неё болезни и неприятности. Были и хозяйственные дела, связанные с ветром: начинали работать мельницы.

Что запрещалось делать

В день Астафия Ветряка существовали строгие запреты. Не рекомендовалось умываться до восхода солнца — считалось, что вода заберёт силу, здоровье и красоту. Девушкам и женщинам не советовали выходить из дома до обеда, особенно при сильном ветре, чтобы он вместе с листвой не «сдул» красоту. Также не смотрелись в зеркало, чтобы не остаться в одиночестве. Запрещалось дарить подарки и делать крупные покупки — это могло принести неудачу.

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Автор:
Артем Петров
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