От спасения животных в блокаду до первых «говорящих» плёнок: в Петербурге оживают архивы

В Петербурге запустили проект «История на экране».

Изучать историю по сухим учебникам бывает скучно. Куда интереснее смотреть кино и сразу обсуждать его с экспертами. В Петербурге запустили именно такой проект — «История на экране».

Кино вместо сухих фактов

Все встречи проходят в новом архивном центре на Заневском проспекте и будут идти до середины декабря. Организаторы запланировали 10 тематических вечеров, сообщили в Смольном.

Схема простая: сначала зрители смотрят фильм о жизни Петербурга в разные эпохи, а потом задают вопросы историкам и кинематографистам.

Часть сеансов устроят на легендарной студии «Ленфильм». Главная цель — рассказать горожанам и особенно молодёжи о прошлом Петербурга простым и увлекательным языком.

Спасти бегемота в сорокаградусный мороз

Первым фильмом программы стала лента «Блокадный зоопарк». Картина снята по архивным документам и рассказывает о невероятном подвиге.

Ленинградский зоосад находился всего в 20 километрах от передовой. Не было света и водопровода, вокруг рушились здания, а морозы зимой доходили до -40 градусов.

Но сотрудники не бросили питомцев. Им удалось спасти больше сотни зверей и птиц. Это единственный подобный случай в мировой истории.

Символом той эпохи стала бегемотиха Красавица. Без воды её кожа сохла и трескалась до крови. Сотрудница зоопарка Евдокия Дашина каждый день на саночках возила сорокаведерную бочку воды из Невы, грела её и протирала кожу бегемотихи, а затем смазывала её жиром. Настоящее чудо, но Красавица пережила всю блокаду и прожила в зоопарке до 1951 года.

Что ещё покажут зрителям?

«Блокадный зоопарк» — только начало. В ближайшие месяцы гости лектория увидят и другие картины:

«Маяк Петра Великого» — об эпохе основания города;

«Самая дорогая награда» — о судьбах ленинградцев;

«Путешествие из Ленинграда в Петербург» — о том, как менялся город на рубеже веков.

Проект создали киностудия «КиноМельница», Архивный комитет и «Ленфильм» при поддержке городского Комитета по культуре.

Бонус: как экран научился говорить

Одновременно с кинопоказами на портале «Архивы Санкт-Петербурга» открылась виртуальная выставка «Звуки кино».

Она рассказывает о событиях конца 1920-х годов. Мало кто знает, но именно Ленинград был центром научной мысли, где советские инженеры и изобретатели — Павел Тагер и Александр Шорин — создавали первые отечественные системы записи звука.

Благодаря им немое кино в СССР наконец-то заговорило. Выставку можно посмотреть онлайн прямо из дома.

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