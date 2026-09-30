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Что читают в Петербурге этой осенью и зачем идти в Дом книги

Опубликовано: 30 сентября 2026 13:39
 Проверено редакцией
Что читают в Петербурге этой осенью и зачем идти в Дом книги
Что читают в Петербурге этой осенью и зачем идти в Дом книги
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Дом Книги на Невском привлекает и туристов, и петербуржцев.

Этим летом в Петербурге заметили интересную тенденцию. Туристы и местные жители массово увлеклись историей. Вместо обычных магнитов и открыток люди всё чаще уносят домой серьезные книги.

Главной точкой притяжения для книголюбов традиционно стал Дом книги в историческом Доме Зингера на Невском проспекте.

В тренде — тайны прошлых веков

Покупателям больше не интересны сухие факты. Все хотят читать живые истории. Прошедшим летом нарасхват шли мемуары Екатерины Великой и князя Феликса Юсупова, рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Воспоминания императрицы раскрывают секреты дворцовых переворотов. А записи Юсупова позволяют взглянуть на закат Российской империи и роковую ночь ликвидации Распутина глазами очевидца.

Книги по истории самого Петербурга тоже разлетаются мгновенно. Гости города хотят знать, какие тайны скрывают фасады и дворики-колодцы.

Классика вне конкуренции

В отделе художественной литературы без сюрпризов. На вершине топа стабильно держатся Александр Пушкин и Федор Достоевский. Их произведения помогают лучше всего почувствовать дух города на Неве.

Из зарубежных авторов чаще всего покупают «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери. Это добрая история про дружбу и ответственность, которую одинаково любят и взрослые, и дети.

Планы на осень: фестивали и праздник Достоевского

Сегодня Дом книги — это не просто магазин, а полноценное культурное пространство. Осенью здесь будет очень людно.

  • В октябре стартует трехнедельный фестиваль «Детство‑фест». Гостей ждут бесплатные мастер-классы, встречи с писателями, музыка и спектакли.
  • В начале ноября культовый магазин подготовит специальную программу к дню рождения Федора Достоевского (писатель родился 11 ноября).

Если будете гулять по Невскому проспекту, обязательно загляните за хорошей книгой и атмосферой!

Ранее «Городовой» рассказывал, как спасали главных хранителей Египетского моста в Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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