Что читают в Петербурге этой осенью и зачем идти в Дом книги

Этим летом в Петербурге заметили интересную тенденцию. Туристы и местные жители массово увлеклись историей. Вместо обычных магнитов и открыток люди всё чаще уносят домой серьезные книги.
Главной точкой притяжения для книголюбов традиционно стал Дом книги в историческом Доме Зингера на Невском проспекте.
В тренде — тайны прошлых веков
Покупателям больше не интересны сухие факты. Все хотят читать живые истории. Прошедшим летом нарасхват шли мемуары Екатерины Великой и князя Феликса Юсупова, рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
Воспоминания императрицы раскрывают секреты дворцовых переворотов. А записи Юсупова позволяют взглянуть на закат Российской империи и роковую ночь ликвидации Распутина глазами очевидца.
Книги по истории самого Петербурга тоже разлетаются мгновенно. Гости города хотят знать, какие тайны скрывают фасады и дворики-колодцы.
Классика вне конкуренции
В отделе художественной литературы без сюрпризов. На вершине топа стабильно держатся Александр Пушкин и Федор Достоевский. Их произведения помогают лучше всего почувствовать дух города на Неве.
Из зарубежных авторов чаще всего покупают «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери. Это добрая история про дружбу и ответственность, которую одинаково любят и взрослые, и дети.
Планы на осень: фестивали и праздник Достоевского
Сегодня Дом книги — это не просто магазин, а полноценное культурное пространство. Осенью здесь будет очень людно.
- В октябре стартует трехнедельный фестиваль «Детство‑фест». Гостей ждут бесплатные мастер-классы, встречи с писателями, музыка и спектакли.
- В начале ноября культовый магазин подготовит специальную программу к дню рождения Федора Достоевского (писатель родился 11 ноября).
Если будете гулять по Невскому проспекту, обязательно загляните за хорошей книгой и атмосферой!
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