Сфинксы снова на месте: как спасали главных хранителей Египетского моста в Петербурге

На Египетский мост через Фонтанку вернулись его главные символы.

Четыре сфинкса снова украшают Петербург после серьезной реставрации. Статуи сняли с постаментов Египетского моста и увезли в мастерскую еще весной.

Теперь они стоят на привычном месте — обновленные и защищенные от непогоды, сообщили в Смольном.

Откуда взялись трещины и сколы?

Почему сфинксам потребовался срочный ремонт? Главная причина — поведение людей. Статуи пострадали от так называемого «неосознанного вандализма».

Горожане и туристы очень любят эти скульптуры. Они часто забираются на них ради красивых фото. Считается, что если погладить сфинкса или потереть его нос, это принесет удачу.

В итоге на металле появились глубокие царапины, выбоины и трещины. Свое дело сделали выхлопные газы и капризная петербургская погода.

Запечатали цинком: как «лечили» скульптуры

Реставраторы провели ювелирную работу. Сначала сфинксов полностью очистили от слоев старой краски и грязи.

Чтобы заделать все повреждения, мастера использовали современную технологию — газодинамическое напыление. Поверхность чугуна под давлением покрыли мельчайшей цинковой пылью.

Цинк буквально запечатал все микротрещины. Он защитит металл от ржавчины и высокой влажности. Сверху нанесли свежую краску и восстановили позолоченные детали.

Падали в воду и пережили блокаду

Сфинксы — настоящие долгожители. Скульптор Павел Соколов отлил их из чугуна почти 200 лет назад. Петербуржцы впервые увидели их в сентябре 1826 года, рассказал губернатор Александр Беглов.

За свою историю сфинксы пережили немало суровых испытаний:

Катастрофа 1905 года. Старый Египетский мост неожиданно рухнул. По одной из версий, по нему маршировал эскадрон кавалерии, и конструкция не выдержала резонанса. Сфинксы упали на дно Фонтанки. Их достали, отремонтировали и позже установили на новый мост.

Старый Египетский мост неожиданно рухнул. По одной из версий, по нему маршировал эскадрон кавалерии, и конструкция не выдержала резонанса. Сфинксы упали на дно Фонтанки. Их достали, отремонтировали и позже установили на новый мост. Блокада Ленинграда. В годы войны скульптуры не успели спрятать или укрыть песком. Они простояли на мосту под бомбежками и обстрелами все 900 дней блокады. На металле даже оставались следы от осколков снарядов.

Памятники нуждаются в нашей защите

Власти города подчеркивают: сохранение исторического наследия — один из главных приоритетов Петербурга. Но работа специалистов — это только пол дела.

Чтобы сфинксы простояли еще пару веков, реставраторы просят жителей и гостей города бережнее относиться к истории. Не нужно забираться на статуи с ногами и тереть их монетами.

Лучше просто прийти на Фонтанку, полюбоваться ими и сделать красивое фото на память.

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