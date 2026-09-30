Сфинксы снова на месте: как спасали главных хранителей Египетского моста в Петербурге

Четыре сфинкса снова украшают Петербург после серьезной реставрации. Статуи сняли с постаментов Египетского моста и увезли в мастерскую еще весной.
Теперь они стоят на привычном месте — обновленные и защищенные от непогоды, сообщили в Смольном.
Откуда взялись трещины и сколы?
Почему сфинксам потребовался срочный ремонт? Главная причина — поведение людей. Статуи пострадали от так называемого «неосознанного вандализма».
Горожане и туристы очень любят эти скульптуры. Они часто забираются на них ради красивых фото. Считается, что если погладить сфинкса или потереть его нос, это принесет удачу.
В итоге на металле появились глубокие царапины, выбоины и трещины. Свое дело сделали выхлопные газы и капризная петербургская погода.
Запечатали цинком: как «лечили» скульптуры
Реставраторы провели ювелирную работу. Сначала сфинксов полностью очистили от слоев старой краски и грязи.
Чтобы заделать все повреждения, мастера использовали современную технологию — газодинамическое напыление. Поверхность чугуна под давлением покрыли мельчайшей цинковой пылью.
Цинк буквально запечатал все микротрещины. Он защитит металл от ржавчины и высокой влажности. Сверху нанесли свежую краску и восстановили позолоченные детали.
Падали в воду и пережили блокаду
Сфинксы — настоящие долгожители. Скульптор Павел Соколов отлил их из чугуна почти 200 лет назад. Петербуржцы впервые увидели их в сентябре 1826 года, рассказал губернатор Александр Беглов.
За свою историю сфинксы пережили немало суровых испытаний:
- Катастрофа 1905 года. Старый Египетский мост неожиданно рухнул. По одной из версий, по нему маршировал эскадрон кавалерии, и конструкция не выдержала резонанса. Сфинксы упали на дно Фонтанки. Их достали, отремонтировали и позже установили на новый мост.
- Блокада Ленинграда. В годы войны скульптуры не успели спрятать или укрыть песком. Они простояли на мосту под бомбежками и обстрелами все 900 дней блокады. На металле даже оставались следы от осколков снарядов.
Памятники нуждаются в нашей защите
Власти города подчеркивают: сохранение исторического наследия — один из главных приоритетов Петербурга. Но работа специалистов — это только пол дела.
Чтобы сфинксы простояли еще пару веков, реставраторы просят жителей и гостей города бережнее относиться к истории. Не нужно забираться на статуи с ногами и тереть их монетами.
Лучше просто прийти на Фонтанку, полюбоваться ими и сделать красивое фото на память.
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