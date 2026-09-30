Ozon изменил плату за одну услугу: вот что изменилось для покупателей и продавцов

Ozon продлил бесплатное хранение на складах для всех поставок, принятых с 22 сентября. Правило действует до 31 декабря 2026 года и касается обычных, пожароопасных и крупногабаритных товаров. Продавцам это дает запас времени без складских расходов.
Сроки выросли заметно
Обычные товары раньше бесплатно лежали на складе 99 дней, пожароопасные — 39. Теперь у обеих категорий 344 дня. Крупногабариту раньше не полагалось ни дня бесплатно, а теперь дают 19. Шины остались на прежних 69 днях.
Отсчет идет не с приемки
Первые 21 день после приемки уходит на транзитную обработку, и плата за него не берется. Хранение начинают считать только после ее завершения.
Как выжать из нововведения максимум:
- пересчитайте график поставок — товар можно везти заранее, без спешки и лишних трат;
- крупногабарит отгружайте сразу после приемки, 19 дней пролетят незаметно;
- держите в голове 31 декабря: после этой даты льгота обнулится.
Логистика тоже подешевела
Бесплатный кросс-докинг сохранили: скидка 100% на перевозку поставок в Сибирь и Казахстан действует до 15 января 2027 года. Отправить товар на региональные склады без затрат на доставку удобно именно в сезонный пик спроса, сообщает источник.
Фактически маркетплейс обнулил складские расходы на год для большинства категорий. Отличный повод разгрузить собственные полки и заранее завезти сезонные позиции.
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