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Ozon изменил плату за одну услугу: вот что изменилось для покупателей и продавцов

Опубликовано: 30 сентября 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Ozon изменил плату за одну услугу: вот что изменилось для покупателей и продавцов
фото Global Look Press
Как Ozon изменил условия хранения и логистики

Ozon продлил бесплатное хранение на складах для всех поставок, принятых с 22 сентября. Правило действует до 31 декабря 2026 года и касается обычных, пожароопасных и крупногабаритных товаров. Продавцам это дает запас времени без складских расходов.

Сроки выросли заметно

Обычные товары раньше бесплатно лежали на складе 99 дней, пожароопасные — 39. Теперь у обеих категорий 344 дня. Крупногабариту раньше не полагалось ни дня бесплатно, а теперь дают 19. Шины остались на прежних 69 днях.

Отсчет идет не с приемки

Первые 21 день после приемки уходит на транзитную обработку, и плата за него не берется. Хранение начинают считать только после ее завершения.

Как выжать из нововведения максимум:

  • пересчитайте график поставок — товар можно везти заранее, без спешки и лишних трат;
  • крупногабарит отгружайте сразу после приемки, 19 дней пролетят незаметно;
  • держите в голове 31 декабря: после этой даты льгота обнулится.

Логистика тоже подешевела

Бесплатный кросс-докинг сохранили: скидка 100% на перевозку поставок в Сибирь и Казахстан действует до 15 января 2027 года. Отправить товар на региональные склады без затрат на доставку удобно именно в сезонный пик спроса, сообщает источник.

Фактически маркетплейс обнулил складские расходы на год для большинства категорий. Отличный повод разгрузить собственные полки и заранее завезти сезонные позиции.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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