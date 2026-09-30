Новый спикер и эко-новички: что происходит в парламенте Петербурга

Депутаты ЗАКСа выбрали руководство и распределили роли.
У руля — бывший вице-губернатор
Новым председателем ЗакСа стал Александр Бельский. Голосование прошло без сюрпризов: за него отдали 43 голоса из 49, сообщает 78.ru.
Другие кандидаты — Павел Иткин и Александр Рассудов — остались далеко позади.
До перехода в парламент Бельский работал вице-губернатором и отвечал за внутреннюю политику Петербурга. Так что городские проблемы он знает отлично.
Новый спикер сразу заявил: споры между партиями будут, но главное — работать на благо города и уважать друг друга.
Пять партий и эко-новички
В новом созыве сформировали пять фракций. В парламент прошли «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди», рассказал Бельский.
Главной неожиданностью стало появление партии «Зелёные». Раньше их представителей в ЗакСе Петербурга никогда не было. Это значит, что экологическим проблемам и паркам города теперь уделят больше внимания.
Первые уходы: почему освободились места?
Двое победителей выборов сразу отказались от своих депутатских кресел, сообщил глава Горизбиркома Максим Мейксин.
- Ирина Иванова (КПРФ) подала заявление об отказе от мандата.
- Николай Цед («Единая Россия») сделал то же самое. Дело в том, что Цед параллельно прошёл в Государственную Думу и решил работать в Москве на федеральном уровне.
Их кресла не останутся пустыми. По закону мандаты просто перейдут следующим кандидатам в партийных списках.
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