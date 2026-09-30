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Новый спикер и эко-новички: что происходит в парламенте Петербурга

Опубликовано: 30 сентября 2026 12:05
 Проверено редакцией
Новый спикер и эко-новички: что происходит в парламенте Петербурга
Новый спикер и эко-новички: что происходит в парламенте Петербурга
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В Законодательном Собрании Петербурга начался новый рабочий сезон.

Депутаты ЗАКСа выбрали руководство и распределили роли.

У руля — бывший вице-губернатор

Новым председателем ЗакСа стал Александр Бельский. Голосование прошло без сюрпризов: за него отдали 43 голоса из 49, сообщает 78.ru.

Другие кандидаты — Павел Иткин и Александр Рассудов — остались далеко позади.

До перехода в парламент Бельский работал вице-губернатором и отвечал за внутреннюю политику Петербурга. Так что городские проблемы он знает отлично.

Новый спикер сразу заявил: споры между партиями будут, но главное — работать на благо города и уважать друг друга.

Пять партий и эко-новички

В новом созыве сформировали пять фракций. В парламент прошли «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди», рассказал Бельский.

Главной неожиданностью стало появление партии «Зелёные». Раньше их представителей в ЗакСе Петербурга никогда не было. Это значит, что экологическим проблемам и паркам города теперь уделят больше внимания.

Первые уходы: почему освободились места?

Двое победителей выборов сразу отказались от своих депутатских кресел, сообщил глава Горизбиркома Максим Мейксин.

  • Ирина Иванова (КПРФ) подала заявление об отказе от мандата.
  • Николай Цед («Единая Россия») сделал то же самое. Дело в том, что Цед параллельно прошёл в Государственную Думу и решил работать в Москве на федеральном уровне.

Их кресла не останутся пустыми. По закону мандаты просто перейдут следующим кандидатам в партийных списках.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в РЖД создали отдельную дирекцию для ВСМ.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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