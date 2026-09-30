Солнце, тепло и скачок давления: какая погода ждет Петербург в начале октября

Осень в Петербурге пока приятно удивляет.

Прошлый год в этих числах баловал нас жарой до +23 градусов. Но и нынешние показатели совсем не огорчают.

Солнце и тишина без ветра

Сейчас над регионом царствует новый антициклон. Он пришел к нам со стороны Ботнического залива и уже разогнал все тучи.

Впереди нас ждут сухие и очень ясные дни. Днем температура держится на приятной отметке +15…+17 градусов. Ветра практически нет — в городе установилась редкая тишина, рассказал в своем канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Это идеальное время, чтобы погулять по паркам и сделать красивые осенние кадры.

Рекордное давление: берегите голову!

Главный сюрприз этой недели — атмосферное давление. Оно сейчас аномально высокое. Для Петербурга нормой считается 760 мм ртутного столба. Но сегодня стрелки барометров уже показывают 777 мм!

Во вторник, 1 октября, давление достигнет пика и подскочит до 780 мм рт. ст. (1040 гПа). Это настоящий «барометрический холм».

Пожилым и метеочувствительным людям стоит быть внимательнее к себе.

При таком высоком давлении часто возникают головные боли, мигрени и скачки артериального давления.

Старайтесь не перегружать организм, пейте больше чистой воды и дайте себе отдых.

После 1 октября давление начнет плавно падать, но останется повышенным вплоть до конца недели.

Когда ждать дождей?

Теплая и сухая погода продержится в Петербурге еще несколько дней. Дневной фон в +15…+17 градусов сохранится почти до выходных.

Перемены придут на стыке 4 и 5 октября. К городу подберется атмосферный фронт, который принесет с собой тучи и осенние дожди. Впрочем, синоптик отмечает, что прогноз еще может измениться.

Пока есть возможность — наслаждайтесь солнцем, но не забывайте следить за своим самочувствием!

Ранее «Городовой» рассказывал, что несет Петербургу антициклон из Скандинавии.