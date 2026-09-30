Барометры зашкаливают, а осень отменяется: что несет Петербургу антициклон из Скандинавии

В Петербурге снова тепло и сухо. За это стоит сказать спасибо огромному антициклону из Скандинавии. Он прогнал дождевые тучи и принес в город отличную погоду.
Что ждет нас сегодня и завтра
Сегодня в Северной столице ожидается переменная облачность. Дождей не будет, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Днем воздух прогреется до +15…+17°, а по области — до +18°. Это на 2–3 градуса теплее привычной нормы. Ветер будет слабым.
В четверг сухая погода сохранится. В конце ночи и утром местами возможен густой туман. Ночью похолодает до +4…+6°, а днем термометры покажут комфортные +14…+16°.
Аномальное давление: берегите голову
Главный сюрприз дня — атмосферное давление. Оно продолжает расти и достигнет 778 мм ртутного столба. Это намного выше нормы.
Врачи называют такое явление «барической горой». В такие дни метеочувствительные люди могут ощущать головную боль, слабость или скачки давления. Врачи советуют сегодня не перегружаться, пить больше воды и отказаться от тяжелой физической работы.
Рекорды дня: от заморозков до жары
Обычно 30 сентября в Петербурге уже прохладно. Средняя температура для этого дня составляет всего +9,8°. Но история помнит разные крайности:
- Самый жаркий день был в 2007 году. Тогда город разогрелся до +22,7°.
- Самый сильный мороз был в 1976 году — температура упала до -2,8°.
- Рекордный ливень затопил город еще при царе, в 1890 году. На Петербург вылилось 22 мм осадков за сутки.
- В прошлом году дождей не было, минимум составил +1,5°, максимум - +11,9°.
Ловим момент
Такая сухая и светлая осень для нашего города — настоящая редкая удача. В ближайшие дни синоптики не прочат серьезных дождей. Пользуйтесь моментом: надевайте легкие куртки и отправляйтесь гулять по городским паркам, пока деревья стоят в золоте! Бабье лето продолжается.
Ранее «Городовой» рассказывал, когда в Петербурге закончится Бабье лето.