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2 листика к крупам, 1 - в цветочный горшок: насекомых из дома как ветром сдуло, ни мошек, ни моли

Опубликовано: 30 сентября 2026 09:01
 Проверено редакцией
2 листика к крупам, 1 - в цветочный горшок: насекомых из дома как ветром сдуло, ни мошек, ни моли
2 листика к крупам, 1 - в цветочный горшок: насекомых из дома как ветром сдуло, ни мошек, ни моли
Legion-Media
Зачем хозяйки раскладывают по дому лавровый лист

Опытные хозяйки используют лаврушку не только в супе. Давно известен способ избавляться от моли и мошек с помощью листиков ароматного растения. И это не просто бабушкины сказки. Народная практика применять лавровый лист против домашних вредителей получила подтверждение в научных исследованиях.

Что показывают эксперименты

Эфирное масло лавра содержит десятки биологически активных компонентов. Ключевые из них — 1,8-цинеол (до 25–39% состава), линалоол, эвгенол, -терпинилацетат, сабинен и кверцетин. Каждое из этих веществ вносит свой вклад в защиту от вредителей.

Лабораторные исследования подтверждают эффективность лавра в конкретных цифрах:

При концентрации 3% эфирное масло лавра отпугивало до 90% взрослых особей капустной тли (Brevicoryne brassicae) через 24 часа. В другом исследовании репеллентный эффект лавра достигал 86,67%.

Против личинок моли Plodia interpunctella масло лавра показало 52% смертности уже через 3 часа при высокой концентрации и 72% через 48 часов при более низкой.

Обработка личинок Galleria mellonella экстрактом лаврового листа значительно снижала выживаемость и замедляла развитие.

Как применять лавровый лист

  • Чтобы в крупах, муке и сахаре не заводились жучки, моль или муравьи, положите в банку или пакет 2–3 сухих лавровых листа.
  • Измельчите лавровые листья, смешайте с содой и пересыпьте в тканевый мешочек - это отпугнет моль.
  • Подожгите сухой лавровый лист на жаропрочном подносе и пройдитесь с ним по комнатам. Дым отпугивает комаров, муравьев и мух.
  • Чтобы защитить комнатные цветы от тли и трипсов, воткните в почву рядом с растением несколько сухих лавровых листьев.

Лавровый лист — профилактическое средство, а не замена инсектицидам. Его летучие компоненты отпугивают насекомых и снижают их выживаемость при контакте. Для защиты шкафов, банок с крупами и шерстяных вещей от моли достаточно разложить сухие листья. Но если заражение уже произошло, потребуются более радикальные меры: проверка всех запасов, замораживание круп при −18 C не менее четырёх суток и хранение в герметичных банках.

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Автор:
Артем Петров
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