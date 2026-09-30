Большой ремонт метро в Петербурге: «Обухово» готовят к закрытию, а «Парк Победы» застрял в «дне сурка»

«Обухово» уходит на ремонт: проект готов
Станция «Обухово» на зеленой ветке готовится к серьезным переменам. Проект её реконструкции успешно прошел госэкспертизу. Это значит, что работы начнутся совсем скоро, сообщает "ДП".
Главное, что нужно знать обычным пассажирам: станцию закроют полностью.
Что именно будут делать:
- Полностью обновят наклонный ход (туннель, где едут эскалаторы) и заделают протечки. Для Петербурга с его болотистыми грунтами это вечная проблема.
- Отремонтируют эскалаторный, кассовый и машинный залы.
- Наведут порядок в служебных помещениях.
Подрядчиками стали компании из Сочи и Томска, а заказчиком выступает сам «Петербургский метрополитен». При этом строителям строго запретили менять привычный облик станции на свое усмотрение.
Любые архитектурные правки придется согласовывать с институтом «Ленметрогипротранс», который проектировал «Обухово» еще в советские годы (станцию открыли в 1981 году).
Три станции в одной очереди
«Обухово» ремонтируют не отдельно, а в рамках большой программы. Тендеры объявили еще в конце декабря 2024 года. Вместе с ней центральная «Площадь Восстания» и «Парк Победы» на синей ветке.
Замкнутый круг на «Парке Победы»
А вот с «Парком Победы» всё пошло не по плану. Открытие станции после реконструкции снова откладывается. В соцсетях шумели, что всё дело в урезании бюджета, но реальность оказалась интереснее. Ремонт тормозят споры вокруг старого павильона.
Станция «Парк Победы» — историческая. Ее открыли в 1961 году, и она стала первой в мире станцией типа «горизонтальный лифт» (с защитными дверями на перроне).
Градозащитники убеждены, что круглый наземный вестибюль — это памятник архитектуры, и его ни в коем случае нельзя сносить.
Чтобы спасти здание от демонтажа, активисты нашли законную «хитрость»:
- Общественники подают заявку в Комитет по охране памятников (КГИОП).
- По закону, пока чиновники думают, стройку обязаны приостановить.
- Комитет изучает здание, эксперты говорят «это не памятник» и выдают отказ.
- Активисты тут же отправляют… следующую заявку.
Сейчас идет уже 13-й круг этого «дня сурка». Чиновники отклонили 12 бумаг, но последняя заявка снова полностью заморозила стройку. Этот процесс длится уже целый год, пишет ТАСС.
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