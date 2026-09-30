Большой ремонт метро в Петербурге: «Обухово» готовят к закрытию, а «Парк Победы» застрял в «дне сурка»

Петербургское метро продолжают масштабно обновлять.

«Обухово» уходит на ремонт: проект готов

Станция «Обухово» на зеленой ветке готовится к серьезным переменам. Проект её реконструкции успешно прошел госэкспертизу. Это значит, что работы начнутся совсем скоро, сообщает "ДП".

Главное, что нужно знать обычным пассажирам: станцию закроют полностью.

Что именно будут делать:

Полностью обновят наклонный ход (туннель, где едут эскалаторы) и заделают протечки. Для Петербурга с его болотистыми грунтами это вечная проблема.

Отремонтируют эскалаторный, кассовый и машинный залы.

Наведут порядок в служебных помещениях.

Подрядчиками стали компании из Сочи и Томска, а заказчиком выступает сам «Петербургский метрополитен». При этом строителям строго запретили менять привычный облик станции на свое усмотрение.

Любые архитектурные правки придется согласовывать с институтом «Ленметрогипротранс», который проектировал «Обухово» еще в советские годы (станцию открыли в 1981 году).

Три станции в одной очереди

«Обухово» ремонтируют не отдельно, а в рамках большой программы. Тендеры объявили еще в конце декабря 2024 года. Вместе с ней центральная «Площадь Восстания» и «Парк Победы» на синей ветке.

Замкнутый круг на «Парке Победы»

А вот с «Парком Победы» всё пошло не по плану. Открытие станции после реконструкции снова откладывается. В соцсетях шумели, что всё дело в урезании бюджета, но реальность оказалась интереснее. Ремонт тормозят споры вокруг старого павильона.

Станция «Парк Победы» — историческая. Ее открыли в 1961 году, и она стала первой в мире станцией типа «горизонтальный лифт» (с защитными дверями на перроне).

Градозащитники убеждены, что круглый наземный вестибюль — это памятник архитектуры, и его ни в коем случае нельзя сносить.

Чтобы спасти здание от демонтажа, активисты нашли законную «хитрость»:

Общественники подают заявку в Комитет по охране памятников (КГИОП). По закону, пока чиновники думают, стройку обязаны приостановить. Комитет изучает здание, эксперты говорят «это не памятник» и выдают отказ. Активисты тут же отправляют… следующую заявку.

Сейчас идет уже 13-й круг этого «дня сурка». Чиновники отклонили 12 бумаг, но последняя заявка снова полностью заморозила стройку. Этот процесс длится уже целый год, пишет ТАСС.

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