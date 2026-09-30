Аномальные заморозки в октябре — синоптики советуют срочно укрыть остатки урожая

Какие работы на участке нельзя откладывать

Метеослужбы обещают неспокойную середину осени: за затяжным теплом приходит арктический воздух. Ночные заморозки могут заявиться раньше нормы и застать дачников врасплох. Тянуть с защитой участка не стоит.

Что сделать на грядках

Первыми достается поздним овощам и тепличным плодам: минус даже на пару часов лишает их лежкости.

Теплолюбивое убирают сразу, не дожидаясь черной ботвы: томаты, перец, баклажаны и кабачки доспеют в ящиках дома.

Капусту, морковь и свеклу закрывают дугами с агроволокном в два слоя.

Междурядья засыпают торфом, соломой или сухой листвой слоем от десяти сантиметров.

Сад и многолетники

Азот сейчас под запретом: он гонит молодые побеги, которым не пережить мороз. Нужен монофосфат калия или сульфат калия. Если дождей мало, под взрослое дерево выливают 50–100 литров воды: влажная земля промерзает заметно медленнее. До устойчивого минуса вырезают поврежденные ветки, а молодые штамбы обматывают мешковиной или мелкой сеткой от грызунов.

Спешка здесь оправдана: успеет урожай и многолетники, а значит, минус несколько ночей обойдутся без потерь.

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