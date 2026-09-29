Когда россияне увидят первый снег: приметы по дате и календарю

Когда ждать настоящей зимы

Первый снегопад многие воспринимают как милое природное явление, но в народном календаре это важный маркер: по нему судят, когда зима всерьёз вступит в свои права.

Приметы, собранные поколениями, нередко подсказывают сроки точнее общих прогнозов — если уметь их читать.

Формула сорока дней

Самая известная народная закономерность звучит почти как правило: от первого устойчивого снега до постоянного покрова проходит примерно сорок дней.

Например, если земля впервые покрылась белым слоем в первых числах октября, рассчитывать на стабильные сугробы стоит ближе к середине ноября.

Важно: в расчёт берут именно тот день, когда снег не растаял за несколько часов, а продержался хотя бы сутки.

Народные приметы:

8 октября (Сергий Зимний): снег в этот день — к зиме на Михайлов день (21 ноября); сухой снег трактуют как знак тёплого лета впереди.

14 октября (Покров): «до обеда осень, после — зима»; если на Покров земля в снегу — зима придёт рано и будет морозной.

18 октября (Харитины): отсутствие снега к этой дате — сигнал, что серьёзных снегопадов не будет до декабря.

31 октября (Луков день): если к концу месяца не лёг устойчивый покров, зиму ждут мягкую и затяжную.

8 ноября (Дмитриев день): снег считают предвестником поздней и холодной весны.

22 ноября (Матрена Зимняя): густой снегопад связывают с дождливым маем.

Снег на непролистопавших деревьях (особенно на дубе, берёзе, вишне) — быстро сойдёт, но зима, по поверьям, окажется суровой и ветреной.

Высокий полёт гусей и журавлей — к снежной и суровой зиме, низкий — к малоснежной и с запоздалыми морозами.

Кошка, свернувшаяся в плотный клубок и прикрывшая нос лапой, или собака, роющаяся в подстилке, — частые приметы скорых заморозков.

Крупные и мокрые хлопья — признак скорого потепления; мелкая сухая крупа — намёк на приближающиеся устойчивые морозы.

Народные приметы — это не точный прогноз, а наблюдения, проверенные временем. Они не заменяют метеосводки, но помогают лучше чувствовать ритм природы и замечать перемены. Если сопоставлять приметы с официальным прогнозом, картина получается полнее.

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