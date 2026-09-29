Рыжие гости: почему в Ленобласти стало много лис и как себя с ними вести

В Ленобласти уже более 30 лет не фиксируется опасных заболеваний у животных.

Жители Ленинградской области всё чаще видят лис. Рыжие хвостики мелькают в дачных посёлках, на дорогах и даже у городских домов. Многих такие встречи пугают.

Откуда столько лис?

Всё дело в сезоне. Конец лета и начало осени — время, когда подрастают молодые лисята. Они уходят из родительской норы и учатся жить самостоятельно.

Им всё интересно. Они еще не знают, что человек может быть опасен. Поэтому лисята подходят ближе, чем взрослые особи. Если зверь наблюдает за вами из кустов — это не агрессия. Ему просто любопытно.

А вдруг они больны бешенством?

Главный страх при встрече с диким зверем — бешенство. Но здесь можно успокоиться. В Ленинградской области этого вируса нет уже больше 30 лет.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на совещании обсудили это с начальником управления ветеринарии Леонидом Кротовым.

За этим строго следят ветеринары. Каждую весну и осень они раскладывают в лесах специальные съедобные приманки с вакциной. В этом году звери получили 250 тысяч таких «лекарств».

Кроме того, любого домашнего питомца можно бесплатно привить от бешенства в государственной ветклинике.

Как распознать больное животное? Здоровая лиса выглядит опрятно, а её движения четкие. Если же зверь выглядит измождённым, у него странная шатающаяся походка, а изо рта течёт слюна — это плохой знак.

К такому животному нельзя приближаться ни при каких обстоятельствах.

Что привлекает зверей к людям?

Лисы идут к домам не просто так. Их привлекает лёгкая еда:

открытые мусорные баки;

миски с едой для кошек и собак на крыльце;

свалки пищевых отходов;

грызуны, которых всегда много рядом с жильём человека.

Простые правила безопасности

Лисы в регионе здоровы, но они остаются дикими зверями. Вот что нужно делать при встрече:

Не кормите и не трогайте. Покормите лису один раз — и она начнёт воспринимать человека как «кормушку». Зверь потеряет страх и станет навязчивым.

Покормите лису один раз — и она начнёт воспринимать человека как «кормушку». Зверь потеряет страх и станет навязчивым. Не бегите. При встрече не паникуйте. Не делайте резких движений и не убегайте. Замрите и медленно отходите назад.

При встрече не паникуйте. Не делайте резких движений и не убегайте. Замрите и медленно отходите назад. Не смотрите в глаза. Прямой взгляд дикие животные воспринимают как угрозу.

Прямой взгляд дикие животные воспринимают как угрозу. Спрячьте еду. Плотнее закрывайте мусорные баки на даче. Не оставляйте корм для домашних животных на улице.

Плотнее закрывайте мусорные баки на даче. Не оставляйте корм для домашних животных на улице. Следите за питомцами. Гуляйте с собакой на поводке. Кошек в зоне риска лучше не выпускать на улицу ночью.

Гуляйте с собакой на поводке. Кошек в зоне риска лучше не выпускать на улицу ночью. Предупредите детей. Объясните им, что лиса — это не милая собачка из мультика. Наглаживать её нельзя.

Куда звонить?

Если вы увидели раненое животное или зверь ведет себя явно агрессивно, не пытайтесь помочь самостоятельно.

Сообщите об этом в Комитет по животному миру Ленобласти по телефону: +7 (812) 539-50-00.

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