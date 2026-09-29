Рыжие гости: почему в Ленобласти стало много лис и как себя с ними вести

Жители Ленинградской области всё чаще видят лис. Рыжие хвостики мелькают в дачных посёлках, на дорогах и даже у городских домов. Многих такие встречи пугают.
Откуда столько лис?
Всё дело в сезоне. Конец лета и начало осени — время, когда подрастают молодые лисята. Они уходят из родительской норы и учатся жить самостоятельно.
Им всё интересно. Они еще не знают, что человек может быть опасен. Поэтому лисята подходят ближе, чем взрослые особи. Если зверь наблюдает за вами из кустов — это не агрессия. Ему просто любопытно.
А вдруг они больны бешенством?
Главный страх при встрече с диким зверем — бешенство. Но здесь можно успокоиться. В Ленинградской области этого вируса нет уже больше 30 лет.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на совещании обсудили это с начальником управления ветеринарии Леонидом Кротовым.
За этим строго следят ветеринары. Каждую весну и осень они раскладывают в лесах специальные съедобные приманки с вакциной. В этом году звери получили 250 тысяч таких «лекарств».
Кроме того, любого домашнего питомца можно бесплатно привить от бешенства в государственной ветклинике.
Как распознать больное животное? Здоровая лиса выглядит опрятно, а её движения четкие. Если же зверь выглядит измождённым, у него странная шатающаяся походка, а изо рта течёт слюна — это плохой знак.
К такому животному нельзя приближаться ни при каких обстоятельствах.
Что привлекает зверей к людям?
Лисы идут к домам не просто так. Их привлекает лёгкая еда:
- открытые мусорные баки;
- миски с едой для кошек и собак на крыльце;
- свалки пищевых отходов;
- грызуны, которых всегда много рядом с жильём человека.
Простые правила безопасности
Лисы в регионе здоровы, но они остаются дикими зверями. Вот что нужно делать при встрече:
- Не кормите и не трогайте. Покормите лису один раз — и она начнёт воспринимать человека как «кормушку». Зверь потеряет страх и станет навязчивым.
- Не бегите. При встрече не паникуйте. Не делайте резких движений и не убегайте. Замрите и медленно отходите назад.
- Не смотрите в глаза. Прямой взгляд дикие животные воспринимают как угрозу.
- Спрячьте еду. Плотнее закрывайте мусорные баки на даче. Не оставляйте корм для домашних животных на улице.
- Следите за питомцами. Гуляйте с собакой на поводке. Кошек в зоне риска лучше не выпускать на улицу ночью.
- Предупредите детей. Объясните им, что лиса — это не милая собачка из мультика. Наглаживать её нельзя.
Куда звонить?
Если вы увидели раненое животное или зверь ведет себя явно агрессивно, не пытайтесь помочь самостоятельно.
Сообщите об этом в Комитет по животному миру Ленобласти по телефону: +7 (812) 539-50-00.
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