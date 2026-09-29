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Рыжие гости: почему в Ленобласти стало много лис и как себя с ними вести

Опубликовано: 29 сентября 2026 10:32
 Проверено редакцией
Рыжие гости: почему в Ленобласти стало много лис и как себя с ними вести
Рыжие гости: почему в Ленобласти стало много лис и как себя с ними вести
Global Look Press / Pogiba Alexandra / news.ru
В Ленобласти уже более 30 лет не фиксируется опасных заболеваний у животных.

Жители Ленинградской области всё чаще видят лис. Рыжие хвостики мелькают в дачных посёлках, на дорогах и даже у городских домов. Многих такие встречи пугают.

Откуда столько лис?

Всё дело в сезоне. Конец лета и начало осени — время, когда подрастают молодые лисята. Они уходят из родительской норы и учатся жить самостоятельно.

Им всё интересно. Они еще не знают, что человек может быть опасен. Поэтому лисята подходят ближе, чем взрослые особи. Если зверь наблюдает за вами из кустов — это не агрессия. Ему просто любопытно.

А вдруг они больны бешенством?

Главный страх при встрече с диким зверем — бешенство. Но здесь можно успокоиться. В Ленинградской области этого вируса нет уже больше 30 лет.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на совещании обсудили это с начальником управления ветеринарии Леонидом Кротовым.

За этим строго следят ветеринары. Каждую весну и осень они раскладывают в лесах специальные съедобные приманки с вакциной. В этом году звери получили 250 тысяч таких «лекарств».

Кроме того, любого домашнего питомца можно бесплатно привить от бешенства в государственной ветклинике.

Как распознать больное животное? Здоровая лиса выглядит опрятно, а её движения четкие. Если же зверь выглядит измождённым, у него странная шатающаяся походка, а изо рта течёт слюна — это плохой знак.

К такому животному нельзя приближаться ни при каких обстоятельствах.

Что привлекает зверей к людям?

Лисы идут к домам не просто так. Их привлекает лёгкая еда:

  • открытые мусорные баки;
  • миски с едой для кошек и собак на крыльце;
  • свалки пищевых отходов;
  • грызуны, которых всегда много рядом с жильём человека.

Простые правила безопасности

Лисы в регионе здоровы, но они остаются дикими зверями. Вот что нужно делать при встрече:

  • Не кормите и не трогайте. Покормите лису один раз — и она начнёт воспринимать человека как «кормушку». Зверь потеряет страх и станет навязчивым.
  • Не бегите. При встрече не паникуйте. Не делайте резких движений и не убегайте. Замрите и медленно отходите назад.
  • Не смотрите в глаза. Прямой взгляд дикие животные воспринимают как угрозу.
  • Спрячьте еду. Плотнее закрывайте мусорные баки на даче. Не оставляйте корм для домашних животных на улице.
  • Следите за питомцами. Гуляйте с собакой на поводке. Кошек в зоне риска лучше не выпускать на улицу ночью.
  • Предупредите детей. Объясните им, что лиса — это не милая собачка из мультика. Наглаживать её нельзя.

Куда звонить?

Если вы увидели раненое животное или зверь ведет себя явно агрессивно, не пытайтесь помочь самостоятельно.

Сообщите об этом в Комитет по животному миру Ленобласти по телефону: +7 (812) 539-50-00.

Ранее «Городовой» рассказывал, как подготовить дачу к зиме и не пожалеть об этом весной.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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