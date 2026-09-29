Городовой / Новости Петербурга / При появлении крота под яблоней – обязательно: сделали простой барьер – и зверюшка уходит в туман
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Какая погода 4-го, такую жди и на весь октябрь: народные приметы на день Кондрата и Ипата Полезное
Мешаю 1 к 1 — и ковер сияет чистотой: ни пыли, ни запаха, ворс мягкий как новый Новости Петербурга
Совсем не «Герман»: теперь мой фаворит совершенно другой сорт огурцов — хрустящие и очень ранние Новости Петербурга
Цифровой экзамен для дворов: как в Петербурге впервые оцифровали контроль за каждой качелью и горкой Новости Петербурга
Строительную сетку в «Светофоре» беру сразу рулонами: везу в сад и делаю 6 полезных вещей – от шпалеры до защиты грядок Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Кулинария Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

При появлении крота под яблоней – обязательно: сделали простой барьер – и зверюшка уходит в туман

Опубликовано: 29 сентября 2026 11:06
 Проверено редакцией
При появлении крота под яблоней – обязательно: сделали простой барьер – и зверюшка уходит в туман
При появлении крота под яблоней – обязательно: сделали простой барьер – и зверюшка уходит в туман
Городовой ру
Как защитить сад от кротов

Порой дачники сталкиваются с тем, что при утреннем осмотре садового участка под молодой яблоней обнаруживаются свежие следы активности кротов. Это обусловлено сезонным увеличением численности дождевых червей в верхних слоях почвы.

Почему не работают традиционные методы

Практика применения традиционных методов борьбы, таких как обильный полив, использование репеллентов (дегтя или мяты), показала их неэффективность, так как кроты оперативно изолируют обработанные участки, прокладывая новые ходы. Применение химических средств, включая керосин, категорически не рекомендуется ввиду высокого риска загрязнения почвы и низкой результативности.

Не вред, а польза

Важно учитывать, что кроты являются хищниками и не наносят вреда корнеплодам. Напротив, они способствуют уничтожению вредителей, таких как проволочник и личинки майского жука. Основная угроза заключается в нарушении целостности корневой системы деревьев при прокладке ходов под стволами.

Как защитить деревья от крота

Оптимальным решением является локальная защита важных участков путем установки вертикального оцинкованного сетчатого ограждения (ячейка 25 мм) по периметру на глубину 60 см, с загибом нижней части на 15 см наружу. Данная преграда обеспечивает надежную и долгосрочную защиту от проникновения вредителей.

Фото: сгенерировано ИИ

Ранее мы рассказали, как правильно обрезать малину.

Читайте также:

Губки для посуды убрала подальше — и больше не покупаю: вот на что заменила — моют чище и бесплатно

По Соболеву или по Мичурину? Как правильно обрезать малину, рассказала агроном Давыдова: точка в спорах дачников поставлена.

Переводим пластиковые окна в зимний режим: когда регулировка действительно нужно, а когда она – во вред

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью