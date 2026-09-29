При появлении крота под яблоней – обязательно: сделали простой барьер – и зверюшка уходит в туман

Порой дачники сталкиваются с тем, что при утреннем осмотре садового участка под молодой яблоней обнаруживаются свежие следы активности кротов. Это обусловлено сезонным увеличением численности дождевых червей в верхних слоях почвы.
Почему не работают традиционные методы
Практика применения традиционных методов борьбы, таких как обильный полив, использование репеллентов (дегтя или мяты), показала их неэффективность, так как кроты оперативно изолируют обработанные участки, прокладывая новые ходы. Применение химических средств, включая керосин, категорически не рекомендуется ввиду высокого риска загрязнения почвы и низкой результативности.
Не вред, а польза
Важно учитывать, что кроты являются хищниками и не наносят вреда корнеплодам. Напротив, они способствуют уничтожению вредителей, таких как проволочник и личинки майского жука. Основная угроза заключается в нарушении целостности корневой системы деревьев при прокладке ходов под стволами.
Как защитить деревья от крота
Оптимальным решением является локальная защита важных участков путем установки вертикального оцинкованного сетчатого ограждения (ячейка 25 мм) по периметру на глубину 60 см, с загибом нижней части на 15 см наружу. Данная преграда обеспечивает надежную и долгосрочную защиту от проникновения вредителей.
Фото: сгенерировано ИИ
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