Секретные коллекции Петербурга: как попасть в закрытые музеи этой осенью

С 1 по 10 октября 2026 года в XVI раз пройдет Форум малых музеев.

Эрмитаж и Русский музей знают все. Но в Петербурге и Ленинградской области есть сотни других — камерных, уютных и очень необычных мест.

С 1 по 10 октября 2026 года в XVI раз пройдет Форум малых музеев, сообщает Смольный. Это лучшее время, чтобы увидеть город с неожиданной стороны.

Зачем идти на форум?

Главное фишка фестиваля — доступность. В обычные дни во многие из этих музеев попасть сложно. Некоторые стоят на территории закрытых заводов. Другие прячутся в библиотеках, академиях или школах.

На десять дней они открывают двери для всех. Здесь нет суеты и бесконечных очередей. Зато есть редкие экспонаты и экскурсоводы, которые искренне влюблены в свое дело.

Кто участвует в 2026 году?

В этом году в проекте участвуют 89 площадок. Среди них есть как старые любимчики горожан, так и новички.

Впервые к форуму присоединятся:

музей огня «Хроники огненной истории»;

Музей монументальной живописи на Васильевском острове;

обновленный музей «Дом станционного смотрителя»;

старинная «Голландская кухня» и усадьба «Маанселькя».

Также дни открытых дверей проведут Музей истории Обуховского завода, Музей мостов и мемориал «Дорога Жизни».

Две главные темы фестиваля

Каждый год фестиваль выбирает сквозные темы. В 2026 году их две — «Семья» и «Единство народов России».

Музеи подготовили интерактивы, квесты и мастер-классы. Например, в Музее гигиены расскажут про традиционные секреты здоровья разных народов.

В Киришском музее покажут старинные национальные игры. А Народный музей истории общества слепых проведет экскурсию про знаменитые незрячие пары Петербурга.

Главная новинка: готовые прогулочные маршруты

Раньше гости собирали программу сами. В этот раз музеи Василеостровского и Петроградского районов объединились.

Они создали общие тематические маршруты. Теперь за один день можно посмотреть сразу две соседние площадки, которые связаны одной интересной историей. Это отличный план для познавательного выходного.

Как попасть и сколько это стоит?

Часть мероприятий фестиваля можно посетить абсолютно бесплатно. Некоторые музеи просто открывают двери, другие проводят бесплатные экскурсии.

Важный совет: малые музеи физически не могут вместить много гостей. Помещения там небольшие. Поэтому на большинство популярных лекций и мастер-классов нужно записываться заранее.

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