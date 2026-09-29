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Не просто замазать трещину: почему ремонт Эрмитажа затянется на годы

Опубликовано: 29 сентября 2026 09:55
 Проверено редакцией
Не просто замазать трещину: почему ремонт Эрмитажа затянется на годы
Не просто замазать трещину: почему ремонт Эрмитажа затянется на годы
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Главный музей страны готовится к масштабному обновлению.

Эрмитаж объявил о начале грандиозной реставрации, которая растянется на много лет.

Кто оплатит ремонт?

Проект уже получил одобрение на самом высоком уровне — его поддержал президент. Но оплатить всё только из государственного бюджета сегодня невозможно.

Поэтому музей, помимо государственных, привлекает частные деньги, сообщил ТАСС генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

Реставрировать залы помогут крупные российские корпорации. Это будет совместный проект государства и бизнеса.

С чего начнут работы?

Первым в очереди стоит Эрмитажный театр. Это одно из самых старых и красивых зданий комплекса, построенное ещё при Екатерине II архитектором Джакомо Кваренги. Спектакли там идут и сегодня, но пространству нужна серьезная перезагрузка.

После театра мастера постепенно перейдут к другим помещениям Главного комплекса на Дворцовой набережной.

Почему музей срочно нужно спасать?

Главный враг Эрмитажа — его невероятная популярность. Каждый день по залам проходят тысячи туристов. Эксперты называют это «человеческой нагрузкой», и музей её едва выдерживает.

Больше всего достается знаменитым эрмитажным паркетам. Миллионы каблуков и подошв буквально стирают узорчатое дерево. Помимо полов, реставраторы обновят фасады и интерьеры залов.

Спешка — главный враг

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сразу предупредил: быстрого финала ждать не стоит. Работы будут идти годами.

Здесь нельзя просто нанять бригаду и перекрасить стены. Каждая деталь требует научной точности. Наглядный пример — зал Снейдерса в Новом Эрмитаже, где висят гигантские натюрморты фламандских мастеров.

На стенах этого зала есть старые трещины. Они появились из-за особенностей конструкции здания ещё в XIX веке. Задача реставраторов — не просто «замазать» их, а укрепить здание так, чтобы не повредить историю.

Ранее «Городовой» рассказывал, что у Эрмитажа появится новая подсветка.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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