Россиянам запретили давать детям некоторые имена — родителям на заметку

Выбор имени для малыша — дело трепетное, но тут есть чёткие правила. Не каждое красивое или оригинальное сочетание букв получится официально оформить: закон ставит рамки, и сотрудники ЗАГСа обязаны их соблюдать.
Что запрещено регистрировать
В Общественной палате напомнили: органы ЗАГС не примут ряд вариантов — и спорить тут бесполезно. Вот основные категории, которые лучше сразу исключить:
- числительные и буквенно‑цифровые обозначения (вроде «Александр Третий» или «Вадим 2026»);
- титулы, ранги и должности («Княжна Ольга», «Президент»);
- слова с ругательствами;
- имена с графическими символами.
Практический совет
Чтобы не столкнуться с отказом в самый волнительный момент, перед подачей заявления проверьте вариант на эти запреты. Если хочется необычного звучания — поищите редкие, но «чистые» имена без цифр, званий и спецсимволов: так и душа будет спокойна, и документы оформят без задержек.
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