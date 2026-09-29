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Россиянам запретили давать детям некоторые имена — родителям на заметку

Опубликовано: 29 сентября 2026 10:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
Россиянам запретили давать детям некоторые имена — родителям на заметку
фото Global Look Press
Какие имена точно не примут в ЗАГСе

Выбор имени для малыша — дело трепетное, но тут есть чёткие правила. Не каждое красивое или оригинальное сочетание букв получится официально оформить: закон ставит рамки, и сотрудники ЗАГСа обязаны их соблюдать.

Что запрещено регистрировать

В Общественной палате напомнили: органы ЗАГС не примут ряд вариантов — и спорить тут бесполезно. Вот основные категории, которые лучше сразу исключить:

  • числительные и буквенно‑цифровые обозначения (вроде «Александр Третий» или «Вадим 2026»);
  • титулы, ранги и должности («Княжна Ольга», «Президент»);
  • слова с ругательствами;
  • имена с графическими символами.

Практический совет

Чтобы не столкнуться с отказом в самый волнительный момент, перед подачей заявления проверьте вариант на эти запреты. Если хочется необычного звучания — поищите редкие, но «чистые» имена без цифр, званий и спецсимволов: так и душа будет спокойна, и документы оформят без задержек.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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