Не Витя и не Галя: какие имена чаще всего давали детям в России в 1980-е и 1990-е годы

Сравните поколения, родившиеся в СССР в 1980-е и в новой России в 1990-е. Разница заметна почти сразу. В классах 1980-х было полно Сергеев, Андреев, Наташ и Оль, а в 1990-е резко стало больше Максимов, Настей, Маш и Даш.
Вспомните имена 1980-х
Среди мальчиков особенно часто встречались Александр, Алексей, Сергей, Дмитрий, Андрей, Максим, Михаил и Евгений. Александр долго оставался одним из самых устойчиво популярных имен. В одном классе могли учиться сразу несколько Саш или Сергеев. Среди девочек распространенными были Елена, Наталья, Ольга, Татьяна, Ирина, Екатерина, Анна и Юлия. Особенно характерны для того поколения Наташи, Лены и Оли.
Отметьте перемены 1990-х
Часть старых лидеров сохранилась, но начала формироваться новая мода. У мальчиков усилились позиции Максима и Михаила. Именно Максим стал одним из самых характерных имен постсоветского поколения. У девочек перемены были заметнее. Огромную популярность получили Анастасия, Екатерина, Анна, Мария, Дарья, Юлия, Ксения и Александра. Особенно быстро росло число Настей.
Поймите причины цикла
Родители часто не дают ребенку имя, которое кажется слишком обычным для их поколения. Поэтому имена, массово данные в 1960–1970-е, через десятилетия уходят из лидеров. Действует и исторический цикл: старые имена через два-три поколения снова воспринимаются как красивые. Влияют фильмы, телевидение, актеры и певцы. Сегодня среди новорожденных чаще встречаются София, Ева, Варвара, Матвей, Лев, Мирон.
Вывод
Имя иногда становится отметкой эпохи. Сергей, Андрей, Наталья или Ольга чаще встречаются среди родившихся в позднем СССР. Анастасия, Дарья, Максим или Ксения — среди поколения 1990-х. Мода на имена ходит по кругу: то, что исчезает из школьных журналов, через десятилетия может вернуться.