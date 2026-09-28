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Жарим рыбу без брызг и запахов: использую простые лайфхаки — и готовлю без стресса и лишней уборки 

Опубликовано: 28 сентября 2026 03:45
 Проверено редакцией
Жарим рыбу без брызг и запахов: использую простые лайфхаки — и готовлю без стресса и лишней уборки 
Жарим рыбу без брызг и запахов: использую простые лайфхаки — и готовлю без стресса и лишней уборки 
Городовой ру
Жарка рыбы часто оборачивается брызгами масла и стойким запахом на кухне. Пригоревшие пятна и борьба с жиром отнимают силы.

Есть проверенные способы готовить рыбу быстро, чисто и без стресса. Освойте простые приемы, которые сохранят нервы и порядок.

Подготовьте рыбу и сковороду

Промокните рыбу бумажным полотенцем перед жаркой. Чем меньше влаги на поверхности, тем меньше брызг. Сковороду тоже протрите сухой тряпкой. Нагрейте ее до средней температуры: масло должно быть горячим, но не дымящимся. Если капли влаги попадут в раскаленное масло, они мгновенно превратятся в пар и выбросят горячий жир наружу. Сухая поверхность решает эту проблему.

Используйте защиту от брызг

Накройте сковороду крышкой с отверстиями или пергаментом с небольшими прорезями. Это уменьшает разлет масла, но выпускает пар. Конденсат не скапливается на рыбе. Добавьте немного муки или крахмала — легкий слой снижает выделение влаги. Замените обычную муку на рисовую: она не только уменьшает брызги, но и дает золотистую корочку. Эти простые меры сохраняют чистоту плиты.

Уберите запах

Откройте окно или включите вытяжку до начала жарки. Добавьте в масло пару лавровых листьев или дольку лимона — запах станет мягче. Естественная влага в рыбе усиливает аромат, который оседает на мебели и одежде. Поэтому вентиляция и ароматные добавки работают вместе. Проветривайте кухню и после готовки.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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