Жарим рыбу без брызг и запахов: использую простые лайфхаки — и готовлю без стресса и лишней уборки 

Есть проверенные способы готовить рыбу быстро, чисто и без стресса. Освойте простые приемы, которые сохранят нервы и порядок.
Подготовьте рыбу и сковороду
Промокните рыбу бумажным полотенцем перед жаркой. Чем меньше влаги на поверхности, тем меньше брызг. Сковороду тоже протрите сухой тряпкой. Нагрейте ее до средней температуры: масло должно быть горячим, но не дымящимся. Если капли влаги попадут в раскаленное масло, они мгновенно превратятся в пар и выбросят горячий жир наружу. Сухая поверхность решает эту проблему.
Используйте защиту от брызг
Накройте сковороду крышкой с отверстиями или пергаментом с небольшими прорезями. Это уменьшает разлет масла, но выпускает пар. Конденсат не скапливается на рыбе. Добавьте немного муки или крахмала — легкий слой снижает выделение влаги. Замените обычную муку на рисовую: она не только уменьшает брызги, но и дает золотистую корочку. Эти простые меры сохраняют чистоту плиты.
Уберите запах
Откройте окно или включите вытяжку до начала жарки. Добавьте в масло пару лавровых листьев или дольку лимона — запах станет мягче. Естественная влага в рыбе усиливает аромат, который оседает на мебели и одежде. Поэтому вентиляция и ароматные добавки работают вместе. Проветривайте кухню и после готовки.