Что выбрать — аммофоску, нитроаммофоску или азофоску: сравнение составов и практические советы дачникам

Разбираем, чем они отличаются и как не ошибиться с выбором, чтобы урожай порадовал, а не разочаровал.

Аммофоска, нитроаммофоска и азофоска — названия похожи, и многие дачники покупают первое, что попадётся. Но разница в составе и форме азота настолько существенна, что может лишить урожая: вместо плодов вы получите буйную зелень или накопите нитраты.

Что означают буквы и цифры на упаковке

Название удобрения — это подсказка. Часть «нитро» или «аммо» говорит о присутствии азота, который стимулирует рост листвы. Корень «фос» указывает на фосфор, отвечающий за развитие корневой системы. Окончание «ка» — это калий, необходимый для цветения и налива плодов. Цифры на пачке обозначают соотношение NPK — азота, фосфора и калия.

Например, формула 16:16:16 означает равные доли всех трёх элементов, а 19:9:19 говорит о том, что фосфора мало, и такое удобрение подойдёт для почв, где этого элемента достаточно. Выбирайте состав под конкретную задачу: для раннего роста берите с преобладанием азота, для формирования урожая — с усиленным калием.

Когда вносить и на что обратить внимание

Азотные удобрения эффективны только в первой половине сезона — весной или в начале лета. Во второй половине они вредят: растения наращивают лишнюю зелень, плоды хуже вызревают, а подготовка к зиме ослабевает. Важна и форма азота: нитратная действует быстро, но повышает риск накопления нитратов в плодах; аммонийная — мягче и безопаснее.

Дополнительные микроэлементы (сера, магний, марганец) — плюс, но для основной заправки хватит и простых «триад». Не полагайтесь только на внешний вид растений: точную нехватку элементов покажет анализ почвы.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова предпочитает азофоску для весенней подкормки, но всегда смотрит на форму азота. Однажды она внесла удобрение с нитратным азотом в конце июля — огурцы дали много плетей, а завязей почти не было. Её совет: при сомнениях вносите удобрение прямо в лунку при посадке, а не разбрасывайте по поверхности. Так корни получают питание сразу, а риск накопления нитратов в плодах снижается.

Понимание состава и потребностей растений в разные периоды помогает использовать удобрения во благо. Главное — не ошибиться с выбором и соблюдать сроки.

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