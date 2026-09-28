Народные приметы на 29 сентября: что можно и нельзя делать на Евфимию Всехвальную

29 сентября - день отлета перелетных птиц

29 сентября в народном календаре — день с множеством имён: Евфимия Всехвальная, Людмилин день, Птичья костка или Птичье голошенье. Это время, когда перелётные птицы прощаются с родными краями, а наши предки по их поведению и по костям старались предсказать, какой будет предстоящая зима.

Традиции и обычаи

На Руси этот день был важным рубежом для определения погоды на грядущую зиму. В старину существовало поверье, что по костям птиц можно предсказать, какой будет зима. После трапезы грудную кость курицы или утки внимательно изучали. Если она была покрыта жиром и имела белый цвет — это сулило суровую, снежную зиму, а жёлтая и сухая кость предсказывала оттепели. Все кости птиц закапывали под порогом дома.

Хозяйки в этот день активно занимались заготовками на зиму: солили и квасили капусту, сушили грибы, варили варенье. Считалось, что капуста, заготовленная на Птичью костку, не только вкусна, но и дарит здоровье на всю зиму. Также была традиция ходить в баню всей семьёй — тот, кто парился в этот день, по поверьям, был защищён от хворей на целый год. Особое внимание уделяли примирению родственников — считалось, что в Людмилин день легче всего забыть старые обиды.

Приметы погоды

Приметы этого дня помогали предсказать характер зимы и осени. Тёплая и сухая погода 29 сентября предсказывала позднюю и мягкую зиму. Если гремел гром, то зима ожидалась бесснежной, но холодной. Листья на деревьях пожелтели, но ещё не опадают — осень будет очень долгой. Если гуси летят высоко — осень будет долгой, а если птицы летят против ветра — быть сильному урагану. Утренний иней на траве предвещал скорые заморозки. Белки делают большие запасы — к суровой зиме.

Что нельзя делать

В день Ефимии предки придерживались строгих запретов, чтобы не навлечь беду. Не ловили и не ели рыбу — это могло привести к плохим новостям или невольному раскрытию страшной тайны. Не надевали грязную или дырявую одежду, чтобы не провоцировать слухи и сплетни. В этот день не целовались, чтобы не случилась разлука. Не рекомендовалось париться в бане с чужим веником.

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