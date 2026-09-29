Городовой / Полезное / В октябре даю клубнике, смородине и яблоне «канадскую настойку» — и весной сад отвечает обильными завязями
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Какая погода 4-го, такую жди и на весь октябрь: народные приметы на день Кондрата и Ипата Полезное
Мешаю 1 к 1 — и ковер сияет чистотой: ни пыли, ни запаха, ворс мягкий как новый Новости Петербурга
Совсем не «Герман»: теперь мой фаворит совершенно другой сорт огурцов — хрустящие и очень ранние Новости Петербурга
Цифровой экзамен для дворов: как в Петербурге впервые оцифровали контроль за каждой качелью и горкой Новости Петербурга
Строительную сетку в «Светофоре» беру сразу рулонами: везу в сад и делаю 6 полезных вещей – от шпалеры до защиты грядок Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Кулинария Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

В октябре даю клубнике, смородине и яблоне «канадскую настойку» — и весной сад отвечает обильными завязями

Опубликовано: 29 сентября 2026 03:04
 Проверено редакцией
В октябре даю клубнике, смородине и яблоне «канадскую настойку» — и весной сад отвечает обильными завязями
В октябре даю клубнике, смородине и яблоне «канадскую настойку» — и весной сад отвечает обильными завязями
Городовой ру
Компостный настой для яблони, смородины и клубники — простой способ поддержать корни перед зимой.

Когда лето заканчивается, деревья и кустарники нуждаются в поддержке. В это время закладываются цветочные почки на будущий год. Многие садоводы ищут безопасные способы подпитать корни, не вызывая роста побегов. Один из вариантов — настой из зрелого компоста, который часто называют «канадской настойкой».

Как приготовить настой из компоста для осеннего полива

Для начала берут 1 кг перепревшего компоста и заливают 10 литрами воды. Ёмкость ставят в тени на 3 дня, периодически помешивая. Затем жидкость процеживают. Перед использованием сухую почву увлажняют чистой водой. Настой вносят под корень: яблоне требуется около 10 литров, смородине — 5 литров, клубнике — 0,5 литров на куст, при этом важно не попадать в центр розетки.

Время выбирают по погоде: после окончания роста, но до первых заморозков. Азотные удобрения, свежий навоз и травяные бродилки в этот период не применяют. Золу добавляют отдельно. Стоит помнить, что настой не гарантирует обильного цветения — на урожай влияют сорт, освещение, опыление и обрезка.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова опробовала такой настой на старой яблоне в прошлом сезоне. Чтобы ускорить размножение полезных микроорганизмов, она добавила в ведро горсть лесной подстилки — настой был готов уже через два дня. Дерево хорошо перезимовало, а весной зацвело дружно.

Компостный настой — мягкое осеннее питание, которое поддерживает корни до холодов. Соблюдение сроков и доз помогает саду подготовиться к зиме без лишнего азота.

Ранее мы рассказали, что выбрать — аммофоску, нитроаммофоску или азофоску.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость
❤️ 3
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью