В октябре даю клубнике, смородине и яблоне «канадскую настойку» — и весной сад отвечает обильными завязями

Когда лето заканчивается, деревья и кустарники нуждаются в поддержке. В это время закладываются цветочные почки на будущий год. Многие садоводы ищут безопасные способы подпитать корни, не вызывая роста побегов. Один из вариантов — настой из зрелого компоста, который часто называют «канадской настойкой».
Как приготовить настой из компоста для осеннего полива
Для начала берут 1 кг перепревшего компоста и заливают 10 литрами воды. Ёмкость ставят в тени на 3 дня, периодически помешивая. Затем жидкость процеживают. Перед использованием сухую почву увлажняют чистой водой. Настой вносят под корень: яблоне требуется около 10 литров, смородине — 5 литров, клубнике — 0,5 литров на куст, при этом важно не попадать в центр розетки.
Время выбирают по погоде: после окончания роста, но до первых заморозков. Азотные удобрения, свежий навоз и травяные бродилки в этот период не применяют. Золу добавляют отдельно. Стоит помнить, что настой не гарантирует обильного цветения — на урожай влияют сорт, освещение, опыление и обрезка.
Личный опыт автора
Автор «Городового» Евгения Сухова опробовала такой настой на старой яблоне в прошлом сезоне. Чтобы ускорить размножение полезных микроорганизмов, она добавила в ведро горсть лесной подстилки — настой был готов уже через два дня. Дерево хорошо перезимовало, а весной зацвело дружно.
Компостный настой — мягкое осеннее питание, которое поддерживает корни до холодов. Соблюдение сроков и доз помогает саду подготовиться к зиме без лишнего азота.
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