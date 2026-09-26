Счетчики больше точно не спасут: новые правила учета воды и света вступили в силу в России

С 11 июля 2025 года правила учёта воды и электроэнергии в многоквартирных домах стали заметно жёстче. Теперь пропуск сроков передачи показаний или просроченная поверка счётчика бьют прямо по кошельку — начисления уходят на региональный норматив, который почти всегда дороже реального расхода.
Что изменилось
Главное: оплата жёстко привязана к своевременной передаче данных. Если показания не поступают больше трёх месяцев, расчёт сначала идёт по среднему за полгода, а с четвёртого месяца — по нормативу с повышающим коэффициентом.
С декабря 2025 года для холодной воды он вырос с 1,5 до 3, для горячей остался на уровне 1,5. Переплата может достигать нескольких тысяч рублей в месяц, отмечает источник.
Счётчики с истёкшим межповерочным интервалом считаются непригодными: их показания не принимают вообще. Для горячей воды поверка нужна каждые 4 года, для холодной — каждые 6 лет. Результаты поверки обязательно вносятся в федеральную систему «Аршин» — иначе процедура не засчитывается.
Как передавать показания
С июня 2026 года во многих регионах перестали принимать данные по телефону, на бумажках и через консьержа. Остались только цифровые каналы: личный кабинет УК, портал ГИС ЖКХ, приложение «Госуслуги Дом» и банковские приложения.
Срок передачи — до 25‑го числа каждого месяца; это правило действует уже более десяти лет и не менялось, несмотря на слухи.
Советы, чтобы не переплатить
- Проверьте дату следующей поверки в паспорте счётчика или в квитанции — сделайте напоминание в телефоне за месяц до срока.
- Заведите аккаунт на ГИС ЖКХ или в приложении УК — это занимает десять минут, но экономит нервы.
- Если уезжаете надолго, передайте показания заранее или попросите кого‑то сделать это за вас.
- Установите «умный» счётчик с автоматической передачей данных — тогда вопрос дедлайнов отпадает сам собой.
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