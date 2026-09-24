Услуга-призрак: строка «водоотведение по счетчику» в платежках ЖКХ – развод или норма?

Впрочем, разобраться в ситуации проще, если знать свои права. Проверьте основания расчетов и при необходимости требуйте перерасчета.
Что означает ОДН по воде
Общедомовые нужды — это ресурсы, потраченные на содержание общего имущества. К ним относят воду на уборку подъездов, промывку сетей и обслуживание мусоропроводов.
При наличии общедомового счетчика объем считают по его показаниям. Если прибора нет, начисление идет по региональным нормативам. Управляющая компания обязана подтвердить расходы актами и договорами на обслуживание.
Почему пишут «водоотведение по счетчику»
Водоотведение обычно рассчитывают исходя из объема потребленной холодной и горячей воды. Строка «по счетчику» может означать, что в основу легло водопотребление — индивидуальное или нормативное.
Насторожить должны случаи, когда в доме нет общедомовых приборов, в квартирах отсутствуют индивидуальные счетчики, а нормативы заметно выше фактического расхода. Тогда вы вправе требовать пояснений и перерасчета.
Что делать при сомнениях
Действуйте поэтапно:
- Запросите в УК или ТСЖ сведения о наличии счетчиков и основаниях расчетов;
- Потребуйте письменную расшифровку с формулами и нормативами;
- Сверьте цифры с региональными нормами на сайтах органов власти;
- Зафиксируйте фактическое состояние дома актом с участием жильцов, если работы не проводятся.
При отсутствии обоснованных ответов обратитесь в Государственную жилищную инспекцию. Порядок начислений регулирует постановление Правительства РФ № 354, а судебная практика подтверждает: без доказательств со стороны УК начисления могут признать незаконными.
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