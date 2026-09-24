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Услуга-призрак: строка «водоотведение по счетчику» в платежках ЖКХ – развод или норма?

Опубликовано: 24 сентября 2026 03:45
 Проверено редакцией
Услуга-призрак: строка «водоотведение по счетчику» в платежках ЖКХ – развод или норма?
Услуга-призрак: строка «водоотведение по счетчику» в платежках ЖКХ – развод или норма?
Городовой ру
В квитанции за ЖКУ появились строки за общедомовые нужды и водоотведение, хотя счетчиков в доме нет? Дотошные жильцы сомневаются в законности таких начислений.

Впрочем, разобраться в ситуации проще, если знать свои права. Проверьте основания расчетов и при необходимости требуйте перерасчета.

Что означает ОДН по воде

Общедомовые нужды — это ресурсы, потраченные на содержание общего имущества. К ним относят воду на уборку подъездов, промывку сетей и обслуживание мусоропроводов.

При наличии общедомового счетчика объем считают по его показаниям. Если прибора нет, начисление идет по региональным нормативам. Управляющая компания обязана подтвердить расходы актами и договорами на обслуживание.

Почему пишут «водоотведение по счетчику»

Водоотведение обычно рассчитывают исходя из объема потребленной холодной и горячей воды. Строка «по счетчику» может означать, что в основу легло водопотребление — индивидуальное или нормативное.

Насторожить должны случаи, когда в доме нет общедомовых приборов, в квартирах отсутствуют индивидуальные счетчики, а нормативы заметно выше фактического расхода. Тогда вы вправе требовать пояснений и перерасчета.

Что делать при сомнениях

Действуйте поэтапно:

  1. Запросите в УК или ТСЖ сведения о наличии счетчиков и основаниях расчетов;
  2. Потребуйте письменную расшифровку с формулами и нормативами;
  3. Сверьте цифры с региональными нормами на сайтах органов власти;
  4. Зафиксируйте фактическое состояние дома актом с участием жильцов, если работы не проводятся.

При отсутствии обоснованных ответов обратитесь в Государственную жилищную инспекцию. Порядок начислений регулирует постановление Правительства РФ № 354, а судебная практика подтверждает: без доказательств со стороны УК начисления могут признать незаконными.

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Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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