Пятки вмиг станут мягкими и гладкими: простые домашние решения без посещения салонов красоты

Как ухаживать за пятками без дорогостоящих салонных процедур

Сделать пятки гладкими возможно без дорогостоящих процедур в салоне. Есть домашние методы, которые смогут дать заметные результаты уже после нескольких дней применения. Их стоит рассмотреть подробнее.

Молочная кислота

Этот компонент можно приобрести в аптеках, хоть он и относится к профессиональным средствам. Использовать его необходимо осторожно. Начать следует с трех минут, постепенно увеличивая время процедуры до 20 минут. Кислота наносится на пятки, выдерживается определенное время, после чего она смывается. Достаточно выполнять такой пилинг 1-2 раза в неделю.

Крем для депиляции

Он размягчает огрубевшую кожу благодаря активным компонентам в составе. Крем распределяют на пятках, после чего заматывают их пленкой и надевают носки. Время процедуры не должно составлять более 15 минут. Крем для депиляции смывают, наносят на пятки увлажняющее средство.

Масляное обертывание

Этот способ является щадящим, но не менее эффективным. Для обертывания можно использовать подсолнечное, кокосовое, оливковое масло, которое было нагрето до комфортных значений. Подогретое масло наносят на огрубевшие участки кожи, оборачивают стопы пищевой пленкой и оставляют в таком виде на один час. Смывать масло лучше всего мылом.

Хозяйственное мыло

В мыле содержится достаточно щелочи, из-за чего оно размягчит кожу и удалит ороговевшие участки. Необходимо намылить пятки, создать большое количество пены. После этого нужно обернуть мыльные поверхности кожи пищевой пленкой и оставить на 20-30 минут. Такую процедуру можно проводить три дня подряд для получения необходимого эффекта, сообщает pogovorim.by.

Сок лимона

Компонент станет отличной альтернативой кислотным пилингам на основе химии. В соке лимона содержатся фруктовые кислоты, которые размягчают кожу. Жидкость наносят на пятки перед сном, смывают ее только утром. Процедуру допускается проводить 1 раз в 2 недели.

Пищевая сода

Сода является щелочным продуктом, который отлично размягчает огрубевшие пятки. Для приготовления ванночки нужно взять 100 г соды и 3 литра горячей воды. Держать стопы в таком растворе нужно до тех пор, пока он не остынет. После процедуры кожа становится размягченной, из-за чего ее можно обработать пемзой.

Уксусная эссенция

Средство требует правильного применения. Его смешивают с кремом в соотношении 1:1, после чего наносят на стопы и оборачивают пленкой. Метод является агрессивным, поэтому его нельзя использовать часто.

Важное уточнение

Использовать лимонный сок, молочную кислоту и уксусную эссенцию допускается только в том случае, если у вас нет аллергии. Также раздражающие компоненты не подойдут для поврежденной кожи, на которой есть трещины, раны, царапины.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова использует для размягчения пяток хозяйственное мыло, а при увлажнении отдает предпочтение масляным обертываниям. Эти процедуры не требуют затрат, поэтому получается существенно сэкономить деньги.

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