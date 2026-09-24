Петербург меняет правила застройки: что ждёт город в ближайшие 10 лет

В Смольном утвердили новый порядок развития Петербурга. Теперь всё — от прокладки труб до строительства школ и развязок — будут планировать на 10 лет вперёд, рассказали в Смольном.
Застройщиков обяжут делиться
Главная проблема прошлых лет — хаотичная застройка. Чтобы её решить, в городе создали Градостроительную комиссию. Правило стало простым: хочешь строить дома — делай инфраструктуру для людей.
Результат уже есть. Если в 2020 году инвесторы строили только 19% социальных объектов, то сегодня — уже 55%. Накопленный за десятилетия дефицит школ, детских садов и поликлиник в целом удалось закрыть.
Теперь город переходит к следующему шагу. В новых районах будут сразу проектировать:
- детские школы искусств и спортивные секции;
- библиотеки и молодежные клубы;
- районные стоматологии и станции скорой помощи.
Транспорт увяжут в единую сеть
Параллельно специалисты создают новую транспортную модель Петербурга. Задача — связать в одну логичную систему вообще всё:
- автомобильные дороги и развязки;
- маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев;
- крупногабаритные пересадочные узлы;
- велодорожки и пешеходные зоны.
Больше не будет ситуаций, когда новую дорогу построили, а выезд с неё упирается в «бутылочное горлышко».
Где станет проще ездить: новая развязка на севере города
Отличный пример того, как работает новый подход — ситуация в Калининском районе. На пересечении Северного проспекта с улицами Руставели и Карпинского построят крупную транспортную развязку.
Сейчас этот перекрёсток рядом с ж/д платформой «Ручей» — одна из самых проблемных точек на северо-востоке города. В часы пик здесь регулярно встают и грузовики, и автомобили, и общественный транспорт.
Как обновят этот участок:
- Разведут потоки. Построят эстакады и съезды. Машины будут ездить на разных уровнях и перестанут пересекаться на одном перекрестке.
- Заботятся о пешеходах. Построят надземные переходы. Для мам с колясками, пожилых людей и маломобильных горожан установят лифты.
- Подумают о комфорте. Вдоль жилых домов поставят шумозащитные экраны, чтобы гул машин не мешал спать, и проложат отдельные велодорожки.
Новая развязка разгрузит не только Калининский, но и соседний Красногвардейский район.
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