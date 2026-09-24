Петербург меняет правила застройки: что ждёт город в ближайшие 10 лет

Долгосрочный план гарантирует, что социальные объекты, дороги и коммунальные сети будут появляться одновременно с жилыми домами, а не спустя десятилетие.

В Смольном утвердили новый порядок развития Петербурга. Теперь всё — от прокладки труб до строительства школ и развязок — будут планировать на 10 лет вперёд, рассказали в Смольном.

Застройщиков обяжут делиться

Главная проблема прошлых лет — хаотичная застройка. Чтобы её решить, в городе создали Градостроительную комиссию. Правило стало простым: хочешь строить дома — делай инфраструктуру для людей.

Результат уже есть. Если в 2020 году инвесторы строили только 19% социальных объектов, то сегодня — уже 55%. Накопленный за десятилетия дефицит школ, детских садов и поликлиник в целом удалось закрыть.

Теперь город переходит к следующему шагу. В новых районах будут сразу проектировать:

детские школы искусств и спортивные секции;

библиотеки и молодежные клубы;

районные стоматологии и станции скорой помощи.

Транспорт увяжут в единую сеть

Параллельно специалисты создают новую транспортную модель Петербурга. Задача — связать в одну логичную систему вообще всё:

автомобильные дороги и развязки;

маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев;

крупногабаритные пересадочные узлы;

велодорожки и пешеходные зоны.

Больше не будет ситуаций, когда новую дорогу построили, а выезд с неё упирается в «бутылочное горлышко».

Где станет проще ездить: новая развязка на севере города

Отличный пример того, как работает новый подход — ситуация в Калининском районе. На пересечении Северного проспекта с улицами Руставели и Карпинского построят крупную транспортную развязку.

Сейчас этот перекрёсток рядом с ж/д платформой «Ручей» — одна из самых проблемных точек на северо-востоке города. В часы пик здесь регулярно встают и грузовики, и автомобили, и общественный транспорт.

Как обновят этот участок:

Разведут потоки. Построят эстакады и съезды. Машины будут ездить на разных уровнях и перестанут пересекаться на одном перекрестке.

Построят эстакады и съезды. Машины будут ездить на разных уровнях и перестанут пересекаться на одном перекрестке. Заботятся о пешеходах. Построят надземные переходы. Для мам с колясками, пожилых людей и маломобильных горожан установят лифты.

Построят надземные переходы. Для мам с колясками, пожилых людей и маломобильных горожан установят лифты. Подумают о комфорте. Вдоль жилых домов поставят шумозащитные экраны, чтобы гул машин не мешал спать, и проложат отдельные велодорожки.

Новая развязка разгрузит не только Калининский, но и соседний Красногвардейский район.

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