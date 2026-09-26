Переводим пластиковые окна в зимний режим: когда регулировка действительно нужна, а когда она – во вред

Под «зимним режимом» эксплуатации окон обычно подразумевают регулировку прижима створки к раме посредством настройки цапф. Данная процедура обеспечивает более плотное прилегание уплотнителя, что способствует устранению продуваний. Однако стоит учитывать, что возможность такой настройки определяется типом фурнитуры и не является универсальной. Регулярная смена режима в осенний период не рекомендуется, так как избыточное давление может негативно сказаться на состоянии уплотнительного контура, пишет строительный портал Stroy-day.
Когда нужна регулировка
Прежде чем приступать к регулировке, необходимо локализовать источник притока холодного воздуха. Данный метод эффективен исключительно при нарушении герметичности в зоне примыкания створки. К признакам неисправности относятся характерный свист, наличие пылевых отложений по периметру уплотнителя или свободное перемещение листа бумаги при закрытой створке.
Для оценки равномерности прижима рекомендуется провести тест с листом бумаги по всему периметру; использование открытого огня для проверки категорически недопустимо в целях пожарной безопасности. В случаях, когда наблюдается провисание створки, одной регулировки эксцентриков недостаточно — требуется корректировка положения петель.
Инструкция
Для выполнения процедуры необходимо перевести створку в открытое положение и идентифицировать запирающие элементы на торцевой части: круглые, овальные или грибовидные цапфы.
Идентифицируйте производителя фурнитуры по маркировке на металлических элементах и ознакомьтесь с соответствующей технической документацией.
При выполнении работ придерживайтесь следующего алгоритма:
- очистите уплотнительный контур и прилегающие поверхности от загрязнения;
- зафиксируйте на фото исходное положение всех запорных цапф;
- подготовьте необходимый инструмент (шестигранный ключ, Torx, отвертку или пассатижи);
- выполняйте регулировку элементов плавными, дозированными шагами;
- после каждой итерации закрывайте створку для контроля плавности хода ручки;
- избегайте установки механизма в крайние положения;
- проведите проверку плотности прижима по периметру с помощью листа бумаги.
При возникновении затрудненного хода ручки или посторонних шумов необходимо ослабить степень прижима.
Важное примечание:
Регулировка цапф не устраняет продувание со стороны подоконника, откосов или стеклопакета. В подобных случаях следует проверить состояние монтажного шва, геометрию створки и систему вентиляции. Увеличение прижима может привести к запотеванию окон вследствие снижения воздухообмена и повышения влажности. Рекомендуется осуществлять регулярное интенсивное проветривание путем полного открывания створки на 10–15 минут.
Рекомендуется избегать режима постоянного микропроветривания во избежание переохлаждения откосов и последующего образования плесени.
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