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Переводим пластиковые окна в зимний режим: когда регулировка действительно нужна, а когда она – во вред

Опубликовано: 26 сентября 2026 11:07
 Проверено редакцией
Переводим пластиковые окна в зимний режим: когда регулировка действительно нужна, а когда она – во вред
Переводим пластиковые окна в зимний режим: когда регулировка действительно нужна, а когда она – во вред
Городовой ру
Пошаговая инструкция по регулировке окон

Под «зимним режимом» эксплуатации окон обычно подразумевают регулировку прижима створки к раме посредством настройки цапф. Данная процедура обеспечивает более плотное прилегание уплотнителя, что способствует устранению продуваний. Однако стоит учитывать, что возможность такой настройки определяется типом фурнитуры и не является универсальной. Регулярная смена режима в осенний период не рекомендуется, так как избыточное давление может негативно сказаться на состоянии уплотнительного контура, пишет строительный портал Stroy-day.

Когда нужна регулировка

Прежде чем приступать к регулировке, необходимо локализовать источник притока холодного воздуха. Данный метод эффективен исключительно при нарушении герметичности в зоне примыкания створки. К признакам неисправности относятся характерный свист, наличие пылевых отложений по периметру уплотнителя или свободное перемещение листа бумаги при закрытой створке.

Для оценки равномерности прижима рекомендуется провести тест с листом бумаги по всему периметру; использование открытого огня для проверки категорически недопустимо в целях пожарной безопасности. В случаях, когда наблюдается провисание створки, одной регулировки эксцентриков недостаточно — требуется корректировка положения петель.

Инструкция

Для выполнения процедуры необходимо перевести створку в открытое положение и идентифицировать запирающие элементы на торцевой части: круглые, овальные или грибовидные цапфы.

Идентифицируйте производителя фурнитуры по маркировке на металлических элементах и ознакомьтесь с соответствующей технической документацией.

При выполнении работ придерживайтесь следующего алгоритма:

  • очистите уплотнительный контур и прилегающие поверхности от загрязнения;
  • зафиксируйте на фото исходное положение всех запорных цапф;
  • подготовьте необходимый инструмент (шестигранный ключ, Torx, отвертку или пассатижи);
  • выполняйте регулировку элементов плавными, дозированными шагами;
  • после каждой итерации закрывайте створку для контроля плавности хода ручки;
  • избегайте установки механизма в крайние положения;
  • проведите проверку плотности прижима по периметру с помощью листа бумаги.

При возникновении затрудненного хода ручки или посторонних шумов необходимо ослабить степень прижима.

Важное примечание:

Регулировка цапф не устраняет продувание со стороны подоконника, откосов или стеклопакета. В подобных случаях следует проверить состояние монтажного шва, геометрию створки и систему вентиляции. Увеличение прижима может привести к запотеванию окон вследствие снижения воздухообмена и повышения влажности. Рекомендуется осуществлять регулярное интенсивное проветривание путем полного открывания створки на 10–15 минут.

Рекомендуется избегать режима постоянного микропроветривания во избежание переохлаждения откосов и последующего образования плесени.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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