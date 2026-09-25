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Замызганные кухонные полотенца не стираю: 5 минут — и они чистые, как в день покупки — благоухают свежестью

Опубликовано: 25 сентября 2026 14:07
 Проверено редакцией
Замызганные кухонные полотенца не стираю: 5 минут — и они чистые, как в день покупки — благоухают свежестью
Замызганные кухонные полотенца не стираю: 5 минут — и они чистые, как в день покупки — благоухают свежестью
Городовой ру
Как отстирать кухонные полотенца без танцев с бубнами

Кухонные полотенца подвержены быстрому износу и накоплению стойких загрязнений, которые зачастую не поддаются воздействию стандартных чистящих средств. Вместо замены текстиля предлагаем воспользоваться эффективным методом восстановления изделий, предложенным экспертом Еленой Матвеевой.

Необходимые компоненты:

  • твердое хозяйственное мыло,
  • 2 ч. л. лимонной кислоты,
  • 50 мл холодной воды.

Процесс обработки:

Увлажните изделие и тщательно натрите его мылом до образования обильной пены. Затем сложите полотенце, поместите в пакет и залейте раствором лимонной кислоты для полной пропитки.

Поместите незавязанный пакет в микроволновую печь на 2 минуты при мощности 450 Вт до достижения материалом высокой температуры. При отсутствии желаемого результата рекомендуется повторно подвергнуть изделие термической обработке.

Извлеките пакет и оставьте его до полного остывания. Затем промойте полотенце в проточной воде и высушите. Эффективность данного метода превосходит возможности стандартной машинной стирки, гарантируя полное удаление пятен.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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