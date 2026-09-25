Замызганные кухонные полотенца не стираю: 5 минут — и они чистые, как в день покупки — благоухают свежестью

Новости по теме

2 столовые ложки на ведро воды — и кухонные полотенца белеют без кипячения и трения

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Беру соду и обычное мыло — и сияют даже недельные футболки и жирные полотенца

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Повторила корейский лайфхак с полотенцами: кипячу с солью, содой и мылом — и грязь ушла, ткань свежая, яркая

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В конце апреля антуриуму – важнее воды: 2 шт. в воду – и цветоносы лезут как по расписанию, один за другим

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В конце апреля герани важнее не вода, а мощная подкормка: 1 г в воду – и пышные шапки полезут без остановки, одна за другой

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