Вкус детства: что такое подлива №1 и как приготовить тот самый соус из советской столовой

В «Сборнике рецептур» 1982 года этот соус значится под номером 824

В школьных и заводских столовых, в большинстве заведений общепита в советское время к пюре и макаронам подавали коричневато-красную подливу. В народе такую подливу иногда называли «подливой No1», хотя в официальных советских сборниках рецептов такого названия не было. Ближайший аналог подливы — «Соус красный основной». О том, как его готовили, рассказал GadgetPage.

Из чего готовили подливу

В «Сборнике рецептур» 1982 года этот соус значится под номером 824. В ее состав входил мясной бульон, обжаренная мука, томатного пюре, морковь, лук и корень петрушки, а также жир, соль, сахар, перец и лавровый лист. Томился соус около часа, потом его процеживали. При соблюдении всей технологии красная подлива получалась гладкой, не слишком жидкой и не густой.

К чему подавали соус

Красный основной соус готовили большими партиями, использовали и как отдельную подливу, и в качестве основы для других соусов. Подавали к котлетам, тефтелям, сосискам, тушеному мясу и сарделькам.

Столовых много — вкус один

Советские столовые работали по утверждённой технологии, поэтому посетители разных столовых получали один и тот же вкус. В комментариях многие вспомнили его.

Мнения читателей:

«Я за котлету и пюре с такой подливой мог родину продать! Очень-очень в детстве нравилось, отца просил сходить поесть в столовую, мама обижалась». «Хорошая подливка могла спасти любое второе. Хоть кашу, хоть макароны, хоть картошку. Как я по ней скучаю».

Другие поделились, что хотели бы приготовить его дома, но безуспешно.

«Как не пытаюсь повторить рецепт, а того "вкуса из детства" добиться не получается».

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