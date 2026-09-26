В каком возрасте вы застыли? Выбирайте игрушку, а мы расскажем, сколько лет вашему внутреннему ребенку

Экспресс-тест покажет, чего вы боитесь и к чему стремитесь

Внутренний ребёнок живёт в каждом из нас. Он проявляется в том, чему мы радуемся, чего боимся и чего нам не хватает. Посмотрите на три игрушки. Выберите ту, которая первой вас привлекла.

Плюшевый мишка

Мягкий, пушистый, с большими глазками. Его хочется обнять, прижать к себе и не отпускать.

Возраст вашего внутреннего ребёнка: 3–5 лет.

Вам нужно чувствовать себя в безопасности. Вы ищете тепло, заботу и защиту. Иногда вам хочется, чтобы кто-то большой и сильный сказал: «Всё будет хорошо». Ваша сила — в умении доверять и открываться. Но иногда вы можете быть слишком зависимы от чужого мнения. Позвольте себе иногда побыть маленьким — это не слабость, а отдых.

Конструктор

Яркие детали, схемы, возможность собрать что угодно — от машинки до целого города.

Возраст вашего внутреннего ребёнка: 7–10 лет.

В вас живёт исследователь и созидатель. Вам важно делать что-то своими руками, видеть результат, разбираться в деталях. Вы любознательны и настойчивы. Но иногда увлекаетесь настолько, что забываете об отдыхе и близких. Помните: не всё в жизни нужно конструировать и контролировать. Иногда полезно просто наблюдать.

Настольная игра

Коробка с фишками, карточками и правилами. Играть интересно только с другими.

Возраст вашего внутреннего ребёнка: 12–14 лет.

Вам важно быть частью команды, соревноваться, обсуждать, договариваться. Вы цените общение и азарт. Ваш внутренний подросток ищет признания и дружбы. Но иногда вы можете бояться проигрыша или сравнения с другими. Помните: игра — это не только победа, но и удовольствие от процесса.

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