1 ложка в шампунь — и волосы держат объем у корней почти неделю: идеальный лайфхак для осени

Придаем волосам объем у корней с помощью меда

Осень является непростым испытанием для волос, ведь перепады температур, сухой воздух и головные уборы приводят к уменьшению объема у корней. Из-за этого волосы приходится чаще мыть, иначе они будут смотреться грязными. Есть простой лайфхак, который позволит придать волосам объем без использования профессиональных средств и дорогостоящих процедур.

Для этого достаточно добавить в порцию шампуня всего одну чайную ложку натурального меда.

Как использовать

Хорошо намочите волосы, выдавите на ладонь порцию привычного шампуня и добавьте 1 чайную ложку меда. Смешайте компоненты пальцами, после чего нанесите средство на волосы. Особое внимание нужно уделить корням. Массируйте их в течение нескольких минут, после чего промойте волосы на несколько раз.

Почему мед показывает эффективность

Мед содержит витамины группы В и минералы, благодаря чему происходит укрепление волос. Даже самые тонкие пряди становятся более плотными и упругими, что способствует появлению объема.

Также натуральный мед обладает антисептическим действием, из-за чего он отлично очищает кожу и поры, удаляя жир и пыль. “Освобожденные” корни начинают приподниматься, что способствует появлению объема.

Важно: используйте для волос только натуральный мед, который не содержит ароматизаторов, красителей и прочих добавок.

Вывод

Для придания объема волосам не нужно использовать дорогостоящие средства, тратить время на салонные процедуры. Достаточно воспользоваться обычным медом. Он не только создаст нужный объем, но и оздоровит волосы.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова использует цветочный мед для волос каждую неделю. Она оставляет смесь из шампуня и меда на 5 минут, после чего хорошо промывает волосы. Эффект заметен уже через пару применений.

Ранее портал “Городовой” рассказал о бьюти-процедуре, которая заменила привычный перманент.