Перманент бровей уходит в прошлое: в тренде теперь другая процедура — новое решение бьюти-индустрии

В 2026 году привычный перманент заменяют микроблейдинг и пудровое напыление

Графичный перманент пользовался большой популярностью еще несколько лет назад. Он являлся идеальным решением для тех, кто не хотел ежедневно подрисовывать брови. Тренды начали меняться, поэтому “нарисованные” брови больше не в моде. Сейчас актуальными становятся более мягкие техники.

Почему привычный перманент уже не актуален

Сейчас все больше женщин отдают предпочтение естественности. Привычный перманент может держаться несколько лет, а мода меняется намного быстрее. Стоит отметить, что причиной является и поведение пигмента. Постепенно он приобретает синеватый или серо-фиолетовый оттенок. Сводить перманент - дорогая и болезненная процедура.

Что заменяет перманент

Актуальность набирают волосковые методы и пудровое напыление, которые отличаются мягким результатом.

Пудровое напыление позволяет использовать пигмент лишь частично, из-за чего создается ощущение, что брови припудрены. При микроблейдинге мастер рисует каждый волосок отдельно, поэтому результат смотрится особенно натурально. Также встречается и гибридный вариант.

Преимущества новых техник

Пигмент при пудровом напылении и микроблейдинге держится всего 1-2 года, при этом он не меняет цвет, а только постепенно светлеет. Благодаря этому не требуется агрессивное выведение. Коррекция также проходит очень просто.

Кому нужно обратить внимание на новые техники

Новые техники станут спасением для тех женщин, которые имеют светлые или редкие брови. Также они подойдут в тех случаях, когда нет времени на привычный макияж, сообщает progorod43.ru.

Что важно знать перед процедурой

Большое значение имеет профессионализм мастера, поэтому нужно изучить отзывы, портфолио, только после чего записываться на услугу. Также допускается предварительная консультация, где можно будет обсудить форму, цвет и качество пигментов.

Что нельзя делать после процедуры

Распаривать кожу . Под запретом должны быть бани, сауны, горячие ванны.

. Под запретом должны быть бани, сауны, горячие ванны. Сдирать корочки . Они должны удалиться сами, иначе вы повредите пигмент.

. Они должны удалиться сами, иначе вы повредите пигмент. Загорать . В течение двух недель после перманента нельзя загорать на солнце, а также посещать солярий.

. В течение двух недель после перманента нельзя загорать на солнце, а также посещать солярий. Наносить косметику. В зоне бровей не должно быть никакого макияжа до тех пор, пока кожа не заживет.

Вывод

Привычный перманент уже выходит из моды, ведь сейчас появились более аккуратные техники. Отличным вариантом станет микроблейдинг или пудровая техника. Не стоит идти к первому свободному мастеру, ведь такую процедуру можно доверить только профессионалам.

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