Главные опасности гостиниц: осмотрите эти места в первую очередь

Заходишь в гостиничный номер — и сразу хочется выдохнуть: всё выглядит чисто, можно расслабиться. Но внешняя опрятность обманчива: за безупречным фасадом порой прячутся мелкие, но неприятные сюрпризы.
Чтобы отдых не превратился в борьбу с дискомфортом, лучше заранее знать, куда смотреть в первую очередь.
Где скрываются главные «сюрпризы»
Чаще всего неприятности прячутся там, куда редко заглядывают при быстрой уборке. Изголовье кровати и щели матраса — излюбленные места постельных клопов.
Пол тоже не всегда так безопасен, как кажется: даже после мытья на нём могут оставаться следы чужой неаккуратности.
А воздух бывает пропитан резкими парами чистящих средств — они не только пахнут неприятно, но и способны раздражать дыхательные пути.
Самые неожиданные источники грязи
Пульт от телевизора — один из рекордсменов по количеству бактерий: его трогают десятки рук, а протирают редко. По уровню загрязнённости он вполне может соперничать с поверхностями в санузле.
Ещё один нюанс — табличка «Не беспокоить»: она не просто формальность, а простой способ создать у персонала впечатление, что в номере кто-то есть, и избежать лишних визитов.
Практические советы
- Проверьте матрас и изголовье кровати сразу после заселения — лучше заметить тревожные признаки до того, как разложите вещи.
- Сразу обзаведитесь тапками и ходите в них по номеру — это заметно снизит контакт с полом.
- Протрите пульт дезинфицирующей салфеткой перед первым использованием.
- Принюхайтесь к воздуху: стойкий резкий запах химии — повод проветрить комнату.
- Не забывайте вешать табличку «Не беспокоить», чтобы контролировать доступ в номер.
Чистота в отеле — понятие относительное: то, что выглядит опрятно, не всегда безопасно для комфорта и здоровья. Несколько простых проверок и мер предосторожности помогут избежать неприятных сюрпризов и сохранить удовольствие от поездки.
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