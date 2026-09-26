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Главные опасности гостиниц: осмотрите эти места в первую очередь

Опубликовано: 26 сентября 2026 08:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Главные опасности гостиниц: осмотрите эти места в первую очередь
фото Global Look Press
Какие скрытые опасности поджидают в, казалось бы, чистом гостиничном номере

Заходишь в гостиничный номер — и сразу хочется выдохнуть: всё выглядит чисто, можно расслабиться. Но внешняя опрятность обманчива: за безупречным фасадом порой прячутся мелкие, но неприятные сюрпризы.

Чтобы отдых не превратился в борьбу с дискомфортом, лучше заранее знать, куда смотреть в первую очередь.

Где скрываются главные «сюрпризы»

Чаще всего неприятности прячутся там, куда редко заглядывают при быстрой уборке. Изголовье кровати и щели матраса — излюбленные места постельных клопов.

Пол тоже не всегда так безопасен, как кажется: даже после мытья на нём могут оставаться следы чужой неаккуратности.

А воздух бывает пропитан резкими парами чистящих средств — они не только пахнут неприятно, но и способны раздражать дыхательные пути.

Самые неожиданные источники грязи

Пульт от телевизора — один из рекордсменов по количеству бактерий: его трогают десятки рук, а протирают редко. По уровню загрязнённости он вполне может соперничать с поверхностями в санузле.

Ещё один нюанс — табличка «Не беспокоить»: она не просто формальность, а простой способ создать у персонала впечатление, что в номере кто-то есть, и избежать лишних визитов.

Практические советы

  • Проверьте матрас и изголовье кровати сразу после заселения — лучше заметить тревожные признаки до того, как разложите вещи.
  • Сразу обзаведитесь тапками и ходите в них по номеру — это заметно снизит контакт с полом.
  • Протрите пульт дезинфицирующей салфеткой перед первым использованием.
  • Принюхайтесь к воздуху: стойкий резкий запах химии — повод проветрить комнату.
  • Не забывайте вешать табличку «Не беспокоить», чтобы контролировать доступ в номер.

Чистота в отеле — понятие относительное: то, что выглядит опрятно, не всегда безопасно для комфорта и здоровья. Несколько простых проверок и мер предосторожности помогут избежать неприятных сюрпризов и сохранить удовольствие от поездки.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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