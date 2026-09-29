Забытый рекорд: как Ленинград ушел под воду осенью 1975 года

В Ленинграде осенью 1975 года произошел один из самых мощных ударов стихии за последний век.

Пик стихии среди ночи

Всё началось в ночь на 29 сентября. Около четырёх часов утра Нева вылилась из берегов. Вода поднялась на невероятные 281 сантиметр выше нормы.

Виноват был сильнейший циклон. Мощный ветер с Балтики гнал волну из Финского залива прямо в устье Невы. Река просто не могла течь в море и пошла в город.

На самом пике вода простояла всего минут двадцать. Но весь этот водный кошмар продолжался около шести часов. Только к утру река начала медленно отступать, рассказал главный синоптик Александр Колесов.

На работу — по колено в воде

Утром ленинградцы пошли на работу и просто ахнули. Василеостровский район пострадал сильнее всего. От Большого проспекта до Горного института люди шли буквально по колено в воде.

На другом берегу Невы затопило площадь Труда и Галерную улицу. Вода заливала подвалы, глушила моторы машин, останавливала трамваи.

Те, кто жил на первых этажах у воды, проснулись от сырости и шума. В музеях и библиотеках срочно спасали экспонаты и книги из цокольных помещений.

Пятое место в истории

Наводнение 1975 года стало пятым по силе за всю историю города. Если не брать совсем древние катастрофы XVIII и XIX веков, то в XX веке вода поднималась выше только в 1924 и 1955 годах.

Для сравнения: последнее крупное наводнение было в 1999 году. Тогда уровень составил 262 см. Это тоже много, но вода даже не выплеснулась на набережную у Горного института. А в 75-м она гуляла по улицам.

Главный урок для города

Именно наводнение 1975 года стало последней каплей для советских властей. Стало окончательно понятно: Петербург нужно срочно защищать.

Уже через четыре года, в 1979-м, началось масштабное строительство Комплекса защитных сооружений — той самой дамбы. Сегодня она надежно закрывает город от балтийских штормов.

Ранее «Городовой» рассказывал, что синоптик пообещал Петербургу осенние +17° и небольшой дождь.