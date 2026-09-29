Тепло остаётся: синоптик пообещал Петербургу осенние +17° и небольшой дождь

Осень в Петербурге продолжает радовать мягкой погодой.

Сегодня к нам пробирается атмосферный фронт с запада. Из-за этого неба затянет облаками, но солнце тоже проглянет. Кое-где капнет небольшой дождь, так что захватите зонт на всякий случай.

Погода на сегодня

В самом Петербурге воздух прогреется до комфортных +14…+16°. В Ленинградской области будет от +12° до +17°. Ветер дует юго-западный, легкий — всего 2–7 м/с, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Обратите внимание на атмосферное давление. Оно немного снижается, но всё ещё очень высокое — 773 миллиметра ртутного столба. Для метеочувствительных людей это может быть ощутимо, так что не перегружайте себя.

Что ждёт нас в среду

Ночью в среду в городе пройдёт небольшой дождь. Столбики термометров покажут +10…+12°.

Зато днём осадков не обещают. Потеплеет до +15…+17°. Отличная погода для прогулок по осенним паркам!

Рекорды дня: от жары до заморозков

Обычно 29 сентября в Петербурге намного холоднее. Средняя температура для этого дня — всего +9,9°. Так что нынешнее тепло — настоящий подарок.

Вот как удивлял этот день в разные годы:

2023 год: самый жаркий день за историю наблюдений — воздух раскалился до +23,2°.

самый жаркий день за историю наблюдений — воздух раскалился до +23,2°. 1888 год: самый сильный мороз — температура упала до -1,8°.

самый сильный мороз — температура упала до -1,8°. 1885 год: самый сильный ливень — выпало 14 мм осадков.

самый сильный ливень — выпало 14 мм осадков. В прошлом году день был прохладным: от +2,3° ночью до +11,3° днём, зато обошлось без дождя.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге начинается отопительный сезон.