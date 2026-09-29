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Режу бутылки из‑под воды — получаю роскошные парники, свежую зелень ем даже в сентябре

Опубликовано: 29 сентября 2026 09:01
 Проверено редакцией
Режу бутылки из‑под воды — получаю роскошные парники, свежую зелень ем даже в сентябре
Режу бутылки из‑под воды — получаю роскошные парники, свежую зелень ем даже в сентябре
Городовой ру
Как вырастить зелень осенью в мини-парнике

Свежую зелень с грядки можно получать и до глубокой осени. Если посеять укроп, петрушку или салат под обычными пятилитровыми бутылками, всходы появятся быстро, а растения будут защищены от заморозков и вредителей.

Из пластиковой бутылки можно сделать мини-парник. Внутри сохраняется тепло и влага, а растения развиваются активнее. Днём бутылка защищает от прямого солнца, ночью — от холода. Почва под ней не пересыхает, сорняки почти не растут. Такой способ подходит для осени, когда погода нестабильна, пишет ИА SakhalinMedia.

Как подготовить бутылки

Возьмите 5-литровые бутылки. Срежьте дно, отступив 3–4 сантиметра от края. Крышку не снимайте — она нужна для вентиляции. Проделайте в крышке несколько отверстий шилом или гвоздём.

Как посадить зелень

Если почва тяжёлая, добавьте в неё песок или торф для рыхлости. Выберите солнечное место. Перекопайте грядку, разровняйте. Посейте семена на глубину 1–2 сантиметра. Полейте тёплой водой. Накройте каждое место посадки бутылкой, вдавив её края в землю. Расстояние между бутылками — 15–20 сантиметров. Если ожидаются сильные заморозки, дополнительно укройте грядку спанбондом.

Уход

Раз в день открывайте крышку на 10–15 минут для проветривания. Поливайте по мере высыхания почвы, не допуская застоя воды. Когда растения подрастут и окрепнут, бутылки можно снять. Обычно это делают через 2–3 недели после всходов.

Если осень теплая, оставьте бутылки с открытыми крышками. В дождливую погоду крышки лучше закрыть, чтобы не переувлажнить почву.

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Автор:
Артем Петров
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