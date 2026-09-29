У кого карта Сбербанка — срок до октября: потом условия изменятся, что важно знать

Некоторые бонусы Сбербанка для сервисов доставки действуют ограниченное время — часть акций завершается уже в конце сентября.
Речь не о правилах обслуживания карт, а о временных промопредложениях, которыми стоит успеть воспользоваться до октября.
О чем речь
Сбербанк периодически запускает акции для клиентов в сервисах своей экосистемы — прежде всего в «Купере» и «Самокате».
Формат разный: где-то нужно ввести промокод при заказе, где-то достаточно оплатить покупку картой банка. Сроки у каждой акции свои, единого дедлайна для всех не существует.
Как не упустить выгоду
Клиентам, которые хотят получить скидку, стоит сделать следующее:
- загляните в приложение СберБанк Онлайн и откройте раздел с актуальными акциями;
- обратите внимание на дату окончания каждого предложения;
- выполните условия до указанного срока — после завершения акции скидка станет недоступна.
Кому это особенно полезно
Регулярно заказываете продукты через «Купер» или «Самокат»? Именно для таких клиентов банк чаще всего выпускает промокоды и бонусы на доставку. Выгода ощутимая, особенно если заказы делаются часто.
Никаких срочных изменений по картам Сбербанка нет — речь только о временных скидках в сервисах доставки. Проверить активные акции в приложении и успеть ими воспользоваться стоит до конца сентября, пока условия еще действуют.
Вот что думают россияне:
«Я каждую неделю заказываю продукты через «Самокат», и скидки от Сбера реально помогают экономить. Но один раз прозевала срок — обидно было», - поделилась домохозяйка Ольга.
«Удобно, что не нужно ничего специально делать — просто платишь картой, и скидка срабатывает. Главное — проверить, до какого числа действует», - сообщил Николай.
«Считаю, что это хорошая инициатива. Жаль только, что акции не постоянные, а заканчиваются в самый неподходящий момент», - отметила Анастасия.
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