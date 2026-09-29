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У кого карта Сбербанка — срок до октября: потом условия изменятся, что важно знать

Опубликовано: 29 сентября 2026 08:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
У кого карта Сбербанка — срок до октября: потом условия изменятся, что важно знать
фото Global Look Press
Какие скидки Сбербанка заканчиваются в сентябре

Некоторые бонусы Сбербанка для сервисов доставки действуют ограниченное время — часть акций завершается уже в конце сентября.

Речь не о правилах обслуживания карт, а о временных промопредложениях, которыми стоит успеть воспользоваться до октября.

О чем речь

Сбербанк периодически запускает акции для клиентов в сервисах своей экосистемы — прежде всего в «Купере» и «Самокате».

Формат разный: где-то нужно ввести промокод при заказе, где-то достаточно оплатить покупку картой банка. Сроки у каждой акции свои, единого дедлайна для всех не существует.

Как не упустить выгоду

Клиентам, которые хотят получить скидку, стоит сделать следующее:

  • загляните в приложение СберБанк Онлайн и откройте раздел с актуальными акциями;
  • обратите внимание на дату окончания каждого предложения;
  • выполните условия до указанного срока — после завершения акции скидка станет недоступна.

Кому это особенно полезно

Регулярно заказываете продукты через «Купер» или «Самокат»? Именно для таких клиентов банк чаще всего выпускает промокоды и бонусы на доставку. Выгода ощутимая, особенно если заказы делаются часто.

Никаких срочных изменений по картам Сбербанка нет — речь только о временных скидках в сервисах доставки. Проверить активные акции в приложении и успеть ими воспользоваться стоит до конца сентября, пока условия еще действуют.

Вот что думают россияне:

«Я каждую неделю заказываю продукты через «Самокат», и скидки от Сбера реально помогают экономить. Но один раз прозевала срок — обидно было», - поделилась домохозяйка Ольга.

«Удобно, что не нужно ничего специально делать — просто платишь картой, и скидка срабатывает. Главное — проверить, до какого числа действует», - сообщил Николай.

«Считаю, что это хорошая инициатива. Жаль только, что акции не постоянные, а заканчиваются в самый неподходящий момент», - отметила Анастасия.

Ранее мы сообщали, как не переплачивать за воду и свет.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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