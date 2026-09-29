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Сало по-одесски за 5 минут: на вкус как буженина, режется как масло – мужа за уши не оттащите

Опубликовано: 29 сентября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Сало по-одесски за 5 минут: на вкус как буженина, режется как масло – мужа за уши не оттащите
Сало по-одесски за 5 минут: на вкус как буженина, режется как масло – мужа за уши не оттащите
Городовой ру
Засолка сала «сухим» способом

Сало является питательным и востребованным продуктом, а сухой посол представляет собой наиболее эффективный метод его приготовления. В данном руководстве представлена технология засолки сала по-одесски в банке сухим способом.

Ингредиенты:

  • свежее сало (с мясной прослойкой) — 2,5 кг;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • лавровый лист — 4 шт.;
  • черный молотый перец — 2–3 ст. л.;
  • крупная соль — 400 г.

Приготовление:

Подготовьте свежее сало, промыв его водой и тщательно обсушив бумажным полотенцем.

Очистите и измельчите чеснок. Смешайте соль с перцем, при необходимости добавив дополнительные специи по вкусу.

Нарежьте сало на порционные куски, соответствующие диаметру горлышка банки. Каждый кусок необходимо равномерно натереть подготовленной смесью приправ.

Уложите сало в чистую стеклянную емкость слоями, распределяя между ними измельченный чеснок и лавровый лист.

Плотно закройте банку крышкой и выдержите при комнатной температуре в течение 48 часов. По истечении этого времени поместите продукт в холодильник еще на двое суток для завершения процесса посола. Приятного аппетита!

Фото: сгенерировано ИИ

Ранее мы рассказали, как приготовить ленивые мясные оладушки.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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