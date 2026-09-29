Сало по-одесски за 5 минут: на вкус как буженина, режется как масло – мужа за уши не оттащите

Сало является питательным и востребованным продуктом, а сухой посол представляет собой наиболее эффективный метод его приготовления. В данном руководстве представлена технология засолки сала по-одесски в банке сухим способом.
Ингредиенты:
- свежее сало (с мясной прослойкой) — 2,5 кг;
- чеснок — 3 зубчика;
- лавровый лист — 4 шт.;
- черный молотый перец — 2–3 ст. л.;
- крупная соль — 400 г.
Приготовление:
Подготовьте свежее сало, промыв его водой и тщательно обсушив бумажным полотенцем.
Очистите и измельчите чеснок. Смешайте соль с перцем, при необходимости добавив дополнительные специи по вкусу.
Нарежьте сало на порционные куски, соответствующие диаметру горлышка банки. Каждый кусок необходимо равномерно натереть подготовленной смесью приправ.
Уложите сало в чистую стеклянную емкость слоями, распределяя между ними измельченный чеснок и лавровый лист.
Плотно закройте банку крышкой и выдержите при комнатной температуре в течение 48 часов. По истечении этого времени поместите продукт в холодильник еще на двое суток для завершения процесса посола. Приятного аппетита!
Фото: сгенерировано ИИ
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