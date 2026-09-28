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Вливаю в фарш молоко – и готовлю «ленивые» мясные оладушки: когда нет времени стоять у плиты

Опубликовано: 28 сентября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Вливаю в фарш молоко – и готовлю «ленивые» мясные оладушки: когда нет времени стоять у плиты
Вливаю в фарш молоко – и готовлю «ленивые» мясные оладушки: когда нет времени стоять у плиты
Городовой ру
Это блюдо выручит, когда нет времени на готовку

Предлагаем вашему вниманию рецепт мясных оладий на молочной основе, которые станут отличным дополнением к повседневному меню. Процесс приготовления отличается высокой эффективностью и требует минимальных временных затрат, при этом выход готового продукта позволяет обеспечить полноценную порцию. В качестве мясного компонента допускается использование фарша, колбасных изделий или сосисок.

Ингредиенты:

  • молоко — 250 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 150 г;
  • сыр твердых сортов — 100 г;
  • фарш — 300 г;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • сахар — 0,5 ч. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу.

Порядок приготовления:

В миске соедините яйца с солью, сахаром и разрыхлителем, после чего влейте молоко. Добавьте мясной фарш и предварительно измельченный в блендере лук.

По желанию введите тертый сыр и тщательно перемешайте массу. Постепенно всыпьте муку до получения однородной консистенции.

Обжаривайте оладьи на разогретой сковороде с маслом до готовности с обеих сторон. Приятного аппетита.

Ранее мы рассказали, как приготовить ленивую запеканку из капусты и фарша.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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