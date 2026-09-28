Вливаю в фарш молоко – и готовлю «ленивые» мясные оладушки: когда нет времени стоять у плиты

Предлагаем вашему вниманию рецепт мясных оладий на молочной основе, которые станут отличным дополнением к повседневному меню. Процесс приготовления отличается высокой эффективностью и требует минимальных временных затрат, при этом выход готового продукта позволяет обеспечить полноценную порцию. В качестве мясного компонента допускается использование фарша, колбасных изделий или сосисок.
Ингредиенты:
- молоко — 250 г;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 150 г;
- сыр твердых сортов — 100 г;
- фарш — 300 г;
- репчатый лук — 1 шт.;
- сахар — 0,5 ч. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу.
Порядок приготовления:
В миске соедините яйца с солью, сахаром и разрыхлителем, после чего влейте молоко. Добавьте мясной фарш и предварительно измельченный в блендере лук.
По желанию введите тертый сыр и тщательно перемешайте массу. Постепенно всыпьте муку до получения однородной консистенции.
Обжаривайте оладьи на разогретой сковороде с маслом до готовности с обеих сторон. Приятного аппетита.
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