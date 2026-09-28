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5 пород собак для квартиры: ни шерсти на диване, ни запаха в комнате — подходят аллергикам

Опубликовано: 28 сентября 2026 05:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
5 пород собак для квартиры: ни шерсти на диване, ни запаха в комнате — подходят аллергикам
фото legion-media
Какие собаки меньше досаждают хозяевам и чего от них ждать на самом деле

Завести собаку в городе — мечта многих, но реальность часто ставит палки в колёса: мало места, шерсть повсюду, запах въедается в текстиль.

Кажется, что выход есть — взять породу, которая почти не линяет. Кинологи и правда выделяют варианты, подходящие для квартиры, но тут не всё так просто.

Топ‑5 пород для городской квартиры

Эти собаки почти не оставляют шерсти и не пахнут, но требуют своего ухода:

  1. Пудель — не линяет, запаха почти нет, но обязателен регулярный груминг.
  2. Бишон‑фризе — мало линяет, но светлая шерсть быстро пачкается, а одиночество переносит плохо.
  3. Йоркширский терьер — шерсть похожа на волосы, линьки нет, но нужен постоянный уход.
  4. Цвергшнауцер — жёсткая шерсть почти не осыпается, требуется тримминг каждые 6–8 недель.
  5. Басенджи — почти не лает, не пахнет, сама ухаживает за шерстью, но нуждается в долгих прогулках.

Важное предупреждение для аллергиков

Многие надеются, что «гипоаллергенная» порода решит проблему, но это заблуждение. Аллергию вызывает не шерсть, а белок в слюне и кожном секрете. Даже у «чистых» собак он есть, просто шерсти меньше — значит, аллергены меньше разносятся по комнате.

Лучший тест — провести с собакой 20–30 минут в закрытом помещении и понаблюдать за реакцией организма.

Вывод

Породы с минимальной линькой — хороший вариант для квартиры, если хочется меньше шерсти. Но «не линяет» не значит «не требует ухода»: без расчёсывания, стрижек и внимания любая из этих собак быстро станет хлопотной. Главное — трезво оценить свои силы и время, чтобы жизнь с питомцем была в радость, а не в тягость.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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