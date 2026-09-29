Петербургское метро потратит 400 миллионов на «холодный туман». Зачем это нужно?

Петербургский метрополитен закупает услугу по дезинфекции станций.

На чистоту и безопасность пассажиров подземки Петербурга планируют потратить внушительную сумму — 401,6 миллиона рублей. Обрабатывать подземку будут методом «холодного тумана», сообщает "ДП" со ссылкой на документ закупки.

Что такое «холодный туман» и как он работает?

Это один из самых эффективных способов дезинфекции. Специальный прибор — генератор — превращает жидкий обеззараживающий раствор в мелкую морось.

Диаметр капелек не превышает 30 микрон (это в несколько раз тоньше человеческого волоса).

Полученное облако не нагревают, отсюда и название — «холодный туман». Капли не падают сразу на пол, а долго парят в воздухе.

Они затекают в самые мелкие щели, щели эскалаторов, проникают в стыки на стенах и обеззараживают не только поверхности, но и сам воздух.

Для человека такая обработка безопасна, так как к открытию метро туман полностью оседает и уничтожает бактерии и вирусы.

Когда и где будут распылять?

Процедура ночная. Специалисты работают всего один час — с 03:00 до 04:00, когда в метро нет пассажиров.

В список вошла 81 станция. В перечне есть как действующие платформы (от «Проспекта Ветеранов» до «Парнаса»), так и новые — «Горный институт», «Путиловская» и «Юго-Западная».

График выплат и жесткие требования

Контракт закладывают на перспективу. Он рассчитан на три года — с января 2027 по конец 2029 года.

Метрополитен платит из собственных средств, без помощи городского бюджета и без авансов. Подрядчик получит деньги только после выполнения работ. Финансирование разбили по годам:

2027 год — 128,4 млн рублей;

2028 год — 134,2 млн рублей;

2029 год — 138,9 млн рублей.

Требования к компании-исполнителю жесткие. Подрядчик обязан иметь лицензию и за свой счет купить генераторы — по одному на каждую станцию. Приборы должны быть мощными и «добивать» туманом на расстояние до 15 метров.

Петербургское метро перешло на «холодный туман» в 2020 году, в самый разгар пандемии коронавируса. Метод доказал свою надежность, и от него решили не отказываться.

Предыдущий трехлетний контракт в 2021 году стоил 272 миллиона рублей. Новый закуп вырос в цене более чем в 1,5 раза.

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