Стакан кефира и чуток колбасы — на выходе минутная вкуснятина на сковороде: нежнее и вкуснее хачапури

Предлагаем вашему вниманию рецепт экспресс-лепешек с сыром и колбасой, которые отличаются простотой приготовления и высокими вкусовыми качествами. Тесто замешивается буквально за 5 минут, а процесс жарки занимает минимум времени. Блюдо получается сытным, с аппетитной текстурой и сбалансированным вкусом.
Ингредиенты:
2 яйца, 1 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, 250 мл кефира, 10 г петрушки, 100 г твёрдого сыра, 100 г варёной колбасы, 450 г муки, 10 г разрыхлителя.
Способ приготовления:
Смешайте яйца с сахаром и солью, добавив стакан кефира. Введите измельченную петрушку, натертый сыр и нарезанную колбасу, тщательно перемешав массу до однородности.
Затем внесите муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто и дайте ему настояться в течение нескольких минут.
Раскатайте пласт толщиной 1 см, разделите его на 12 равных частей и обжарьте на сковороде с добавлением растительного масла до полной готовности.
Личный опыт
Автор издания «Городовой» Ксения Давыдова попробовала в качестве альтернативы колбасе использовать куриное филе. Блюдо получилось еще более нежным.
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