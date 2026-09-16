Без станка и болгарки: как за несколько минут правильно заточить любое сверло — советы мастеров

Назван способ быстрой заточки сверла без болгарки и станка

Если сверло затупилось, то не нужно ехать в строительный магазин или откладывать работу. Сделать режущую кромку острой получится всего за несколько минут. Для этого понадобится лишь точильный камень. Правильная заточка позволит инструменту без проблем входить в дерево, металл или пластик.

Домашние мастера во время ремонта или строительства сталкиваются с ситуацией, когда инструмент перестает хорошо сверлить. Покупка новых сверл потребует времени и денег, поэтому проще восстановить режущую кромку самостоятельно. Способ является универсальным.

Как правильно затачивать сверло

Точильный камень следует поставить на ровной поверхности, при этом само сверло зафиксировать в руке или в патроне дрели. В процессе заточки нужно следить за углом режущих кромок - он должен быть одинаковым. Его значения при правильной работе будут составлять 118-120 градусов. Если режущие грани заточены симметрично, то сверление будет происходить без нагрузки и биения.

Важно подводить сверло к точильному камню без особого нажима. Для возвращения необходимой остроты иногда достаточно всего нескольких проходов по абразивной поверхности.

Почему стоит избегать перегрева металла

В процессе заточки металл может нагреваться, поэтому следует соблюдать осторожность. При большой температуре режущая кромка теряет прочность, из-за чего при работе будет быстрее стачиваться и затупляться, сообщает sterlegrad.ru.

Во время работы следует не забывать про паузы, а в некоторых случаях использовать воду для охлаждения.

Советы

При отсутствии опыта заточки лучше начать работу с тренировки на тех сверлах, которые уже не используются. Это позволит не допустить ошибок с нормальным инструментом. В процессе обработки сверла важно смотреть на каждую режущую кромку, ведь они должны стать одинаковыми.

Вывод

Если сверло затупилось, то его можно заточить в домашних условиях с помощью точильного камня. На работу уйдут считанные минуты, при этом удастся сэкономить деньги, ведь новые сверла обошлись бы дорого.

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