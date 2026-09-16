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Без станка и болгарки: как за несколько минут правильно заточить любое сверло — советы мастеров

Опубликовано: 16 сентября 2026 04:23
 Проверено редакцией
Без станка и болгарки: как за несколько минут правильно заточить любое сверло — советы мастеров
Без станка и болгарки: как за несколько минут правильно заточить любое сверло — советы мастеров
Городовой ру
Назван способ быстрой заточки сверла без болгарки и станка

Если сверло затупилось, то не нужно ехать в строительный магазин или откладывать работу. Сделать режущую кромку острой получится всего за несколько минут. Для этого понадобится лишь точильный камень. Правильная заточка позволит инструменту без проблем входить в дерево, металл или пластик.

Домашние мастера во время ремонта или строительства сталкиваются с ситуацией, когда инструмент перестает хорошо сверлить. Покупка новых сверл потребует времени и денег, поэтому проще восстановить режущую кромку самостоятельно. Способ является универсальным.

Как правильно затачивать сверло

Точильный камень следует поставить на ровной поверхности, при этом само сверло зафиксировать в руке или в патроне дрели. В процессе заточки нужно следить за углом режущих кромок - он должен быть одинаковым. Его значения при правильной работе будут составлять 118-120 градусов. Если режущие грани заточены симметрично, то сверление будет происходить без нагрузки и биения.

Важно подводить сверло к точильному камню без особого нажима. Для возвращения необходимой остроты иногда достаточно всего нескольких проходов по абразивной поверхности.

Почему стоит избегать перегрева металла

В процессе заточки металл может нагреваться, поэтому следует соблюдать осторожность. При большой температуре режущая кромка теряет прочность, из-за чего при работе будет быстрее стачиваться и затупляться, сообщает sterlegrad.ru.

Во время работы следует не забывать про паузы, а в некоторых случаях использовать воду для охлаждения.

Советы

При отсутствии опыта заточки лучше начать работу с тренировки на тех сверлах, которые уже не используются. Это позволит не допустить ошибок с нормальным инструментом. В процессе обработки сверла важно смотреть на каждую режущую кромку, ведь они должны стать одинаковыми.

Вывод

Если сверло затупилось, то его можно заточить в домашних условиях с помощью точильного камня. На работу уйдут считанные минуты, при этом удастся сэкономить деньги, ведь новые сверла обошлись бы дорого.

Ранее портал “Городовой” рассказал, что можно сделать из пустой пластиковой бутылки.

Автор:
Полина Аксенова
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